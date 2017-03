E4:an vid Nyköping avstängd efter lastbilsbrand

Foto: LÄSARBILD

En lastbil har fattat eld på E4:an i närheten av Nyköping.

Vägen kommer att vara avstängd under hela dagen, enligt polisen.

Det kan komma att bli besvärligt för bilister på E4:an förbi Nyköping under dagen. En våldsam lastbilsbrand gör att trafiken i södergående riktning vid Tystberga i södergående är avstängd. Polisen uppger att inga bilar kommer att kunna passera under hela fredagen. Även den del av länsväg 771 som går under motorvägen är avstängd.

Mycket rök

Branden har lett till kraftig rökutveckling. Personer som passerat platsen uppger för Aftonbladet att det även blivit mycket varmt vid vägen.

Lastbilen ska ha börjat brinna under färd. Vad som orsakat eldsvådan är i nuläget okänt. Ingen person uppges ha kommit till skada.

▪▪ Artikeln uppdateras.