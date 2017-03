Uppgifter: 230 döda i amerikanskt flyganfall

Foto: Khalid Mohammed / TT NYHETSBYRÅN

Striden om Mosul går in i sitt blodiga slutskede.

Minst 230 människor uppges ha dödats i ett flyganfall på torsdagen, enligt lokala medier.

Amerikansk militär undersöker nu uppgifterna.

Slaget om Mosul går in i sitt slutskede. Terrorgruppen IS har trängts tillbaka och strider nu från de trånga gränderna i den gamla stadskärnan i västra Mosul.

Samtidigt sitter fortfarande runt 400 000 civila fast i den IS-kontrollerade delen av staden, enligt FN.

På torsdagen rapporterade den kurdiska kanalen Rudaw , vars korrespondent befinner sig i al-Jadida-kvarteret i västra Mosul, att 230 människor dödats i bombanfall. 130 människor ska ha dödats i ett bombat hus, och 100 i ett annat.

Det är oklart hur många IS-män som fanns bland de döda. Merparten ska ha varit civila.

”Sökte skydd i sina hem”

– Några av de döda sökte skydd i sina hem, sa kanalens reporter på plats till Rudaw.

Det är ett känt problem att IS gömmer sig bland civilbefolkningen.

Uppgifterna är inte bekräftade. Den brittiska tidningen The Independent rapporterar att det troligen är amerikanskt flyg som ligger bakom anfallet. Enligt tidningen uppger amerikanska militärkällor att man genomfört fem anfall nära Mosul under torsdagen, som bland annat slagit ut en grupp av IS krypskyttar samt militär utrustning.

USA:s militär har nu inlett en undersökning av Rudaws uppgifter, enligt The Independent.

Svåra förhållanden

Om uppgifterna stämmer kan det handla om den dödligaste amerikanska flygattacken mot civila hittills i Mosul.

Offensiven mot Mosul inleddes den 19 oktober. Den östra halvan av staden förklarades befriad i februari. Hittills har ungefär halva den västra halvan av staden återtagits från IS.

Bristen på mat, vatten och medicin bland de civila i Mosul är mycket svår.

LÄS OCKSÅ Slutstriden mot IS i Mosul riskerar att bli en blodig mardröm

LÄS OCKSÅ Efter befrielsen: Nu kan flickorna gå till skolan igen

LÄS OCKSÅ USA: IS är instängda i Mosul – sista vägen ut stängd