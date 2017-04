Högerextremt nätverk vid Al-Azharskolan

Personalen tog in barnen i skolan när flera personer ur det högerextrema nätverket Soldiers of Odin visade sig utanför. Foto: Pontus Lundahl/TT

Flera personer ur det högerextrema nätverket Soldiers of Odin dök upp utanför Al-Azharskolan.

De klistrade upp budskap och ska ha filmat barnen.

Det var vid klockan 16 på onsdagseftermiddagen som flera personer ur det högerextrema nätverket dök upp utanför den muslimska friskolan Al-Azhar i Vällingby i västra Stockholm. Skolan har uppmärksammats för att barnen delats upp efter kön när de åkt skolbuss.

Personerna ska ha gått runt utanför skolans område och börjat filma barnen.

– De började filma barn ute på skolgården och sen sparkade de iväg en fotboll för några killar. När jag såg dem var de vid entrén och de höll på att klistra upp sina klistermärken och då ringde jag polisen, säger en av skolans biträdande rektorer, Jane Almquist, till tidningen Stockholm direkt.

Satte upp klistermärken

Personerna försvann mot tunnelbanan men polisen hann upp dem. My Kreffe Olsson, operativ koordinator i polisområde Vällingby, bekräftar för TT att personer ur extremrörelsen befann sig utanför skolan och att de kontrollerades.

– Vad som hänt är att det kommit några personer till skolan från Soldiers of Odin . De har satt upp klistermärken med "Support your local Soldiers of Odin”. Det här har man upplevt väldigt obehagligt från skolans håll.

Enligt polisen ska det ha varit fyra, fem personer från Soldiers of Odin som rörde sig utanför skolan.

Ökad bevakning

Att barnen filmats är inget hon har kännedom om. Personerna greps inte eftersom de inte misstänktes för något brottsligt. Men polisen ser allvarligt på händelsen och säger att det kan bli aktuellt med en ökad bevakning runt Al-Azharskolan framöver.

– Får vi de här signalerna ska vi ta det i beaktande, det är en av de första sakerna som jag kommer titta på i morgon. Skolmiljön ska vara en trygg miljö för andra elever, säger My Kreffe Olsson.

Hon tror att händelsen är en följd av Kalla Faktas avslöjande om att barn könsuppdelades under bussturer, något som nu upphört enligt skolledningen.

