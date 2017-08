Hon fick inte amma på polisstationen: ”Sa att det var obehagligt”

Foto: Privat Handläggaren på polisens passenhet tyckte det var obehagligt att se Nina amma sin son.

”Jag tycker inte om att du ammar här. Jag tycker det är obehagligt”, sa passhandläggaren till Nina Gualinga som diskret försökte amma sin hungriga son i passbåset.

Nina Gualinga, 24, har sina rötter i Amazonas regnskog och valde därför att föda sin son där. Väl tillbaka i Sverige , där de är folkbokförda, var hon tvungen att utföra ett nytt pass åt honom, då hans provisoriska gått ut. Men ingenting blev som hon hade tänkt sig.

– För det första var kvinnan i passbåset väldigt otrevlig och ställde frågor som inte var relevanta för mitt ärende, så jag blev stressad.

Samtidigt som Nina fyllde i alla blanketter började hennes son vrida sig i bärselen. Han hade varit uppe länge och var hungrig.

– Jag tror han kände av att jag blev stressad, han blev gnällig och började skrika så jag gjorde som jag alltid har gjort och började amma.

– Jag frågade om hon inte tyckte om att jag ammade mitt barn varpå hon svarade att hon var tvungen att gå därifrån.

Nina hade bara två rutor kvar att fylla i på blanketterna och stod på sig. Men kvinnan bara tittade på Nina, slet blanketterna ur händerna på henne och bad henne att gå ut i väntrummet och amma. Sedan stängde hon igen luckan och slutade ta emot fler kunder.

– Jag blev chockad. Trots att jag vet mina rättigheter orkade jag inte ta fighten där och då. Vad skulle det leda till? Jag var tvungen att göra ett pass och hon skulle hjälpa mig. Hon var i en maktposition där.

”Kvinnor har ammat i alla tider”

Nina delade med sig av händelsen i ett Facebookinlägg och fick stor respons.

”VAFAN alltså vad är det här för någon jävla skit policy som polisen i Stockholm har? Hur kan ett ammande barn vara obehagligt? Skulle hon stört sig lika mycket om han sög på en napp eller åt en banan? Om hon tycker det kan hon väl titta bort? Hur kan en myndighetsrepresentant säga så? Vad fan hände med hans mänskliga rättigheter som hon myndighetsrepresentant skall beskydda? Hur oprofessionella och inkompetenta kan de vara? Nej jag ska fortsätta amma var jag vill när jag vill”, skrev hon i inlägget som har fått tusentals människor att reagera.

– Många delade min åsikt. Kvinnor har ammat i alla tider, alla gör det inte men många. Det är helt naturligt.

Efter inlägget har en grupp mammor bestämt sig för att amma utanför polisstationen i protest.

– Ja, jag vet inte, jag ska hämta mitt pass. Vi kallar det för babylunch, säger hon och tillägger:

– Jag har aldrig tillåtit att någon säger åt mig när, var och hur jag ska amma mitt barn. Det är bara mitt barn som gör.

”Ser allvarligt på händelsen”

I ett mejl skriver Passexpeditionen i Stockholm att de ser mycket allvarligt på händelsen och att de inte har något förbud mot amning hos polismyndigheten i stort eller på mindre lokal nivå.

”Jag hoppas och misstänker att det kan handla om ett missförstånd där mamman påbörjat en amning under betjäningstid i passluckan och då eventuellt kan ha blivit anvisad till sidan för att där i lugn och ro kunna mata sitt barn. Detta även för att vi under tiden kan betjäna övriga besökare i den passluckan som annars blir blockerad. Varje besökare har en beräknad tid om maximalt 10 minuter och vi jobbar under maximal kapacitet under sommaren för att möta allmänhetens behov efter pass och nationella id-kort. Vi riskerar att få mycket långa väntetider om vi i den mån det går försöker att effektivisera oss för våra besökares skull.” , skriver de i mejlet och tillägger att de ska diskutera händelsen och undvika att hamna i den situationen igen.