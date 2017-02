Forskare: ”Vi ska återskapa mammuten”

Foto: TT

Mammuten försvann från jordelivet för 4000 år sedan, men nu säger forskare att de är på väg att återskapa den gamla djurarten. Den här gången i en annan form.

På America Association for the Advanced of Science (AAAS) årsmöte i Boston, sa professor George Church att de vill skapa en hybrid mellan mammut och elefant, skriver The Guardian .

– Egentligen ska det vara mer som en elefant med ett antal egenskaper från en mammut. Vi är inte där ännu, men det kan hända inom ett par år, sa George Church.

Varelsen som ibland kallas för ”mammu-fant” ska vara delvis elefant, men ha små öron, underhudsfett och lurvigt långt hår. För att få in dessa gener i den asiatiska elefantens DNA har man använt kraftfulla genmodifieringsverktyg vid namn Crispr / Cas9.

Forskarna har sagt att det kommer ta många år innan man gör några försök i att skapa en levande varelse men nu är man redo att skapa embryon.

Den asiatiska elefanten minskar ständigt i antal och listas som en extremt hotad art. Men George Church tror att mammu-fanten kan vara elefantens räddning.

För att inte riskera livet på några elefanter kommer man använda sig av en artificiell livmoder där embryot får växa. Målet är att säkra en alternativ framtid för den utrotningshotade asiatiska elefanten samt hjälpa till med att bekämpa den globala uppvärmningen.

Nu har forskningen väckt en hel del etiska frågor. Och konsekvenserna av genredigering blev konferensens viktigaste diskussion.