Donald Trumps påhopp: ”Titta vad som hände i Sverige i går kväll”





Donald Trump inledde sin återvalskampanj inför valet 2020 med ett märkligt påstående om Sverige.

Presidenten sa att USA måste få skydda sina gränser och nämnde avskräckande exempel som Bryssel, Paris, Nice – och Sverige.

– Titta vad som hände i Sverige i går kväll. Sverige, vem hade trott det?

Det är dock oklart vilken händelse som Trump syftar på.

Hans inreseförbud för flyktingar och invånare från sju i huvudsak muslimska länder har stoppats, hans nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn har tvingats avgå och hans tilltänkte arbetsmarknadsminister Andrew Puzder har dragit tillbaka sin kandidatur. Donald Trumps första veckor som president i USA har varit turbulenta.

På lördagen fick han dock ta emot jubel från tusentals anhängare som samlats på Melbourne-Orlandos flygplats i Florida. Trump landade omkring klockan 23.30 svensk tid efter att ha flugit in i presidentplanet Air Force One från sin privata resort Mar-a-Lago i Palm Beach omkring 20 mil därifrån.

Melania inledde med bön

Donald Trump har varit president i mindre än en månad, men mötet ses som starten på en återvalskampanj inför valet 2020.

Efter att hans hustru Melania Trump inlett med att leda ”Herrens bön” intog presidenten talarstolen. Precis som under sina kampanjmöten inför valet i höstas tycktes Donald Trump trivas.

En bit in talet kom Trump in på inreseförbudet och attackerade domstolen som har stoppat presidentordern.

– Vi måste hålla vårt land säkert. Titta vad som hänt i Tyskland, titta vad som hände i Sverige i går kväll. Sverige, vem hade trott det? De har tagit in mycket folk, de har problem som de inte trodde var möjliga. Titta vad som händer i Bryssel, titta vad som händer i hela världen, titta vad som händer i Nice, titta vad som händer i Paris.

Det är oklart vilken händelse i Sverige som Donald Trump syftade på.

Donald Trump lovade även att muren mot Mexiko ska börja byggas ”inom kort”.

– Jag har beordrat byggandet av en fantastisk gränsmur.

”Flyter på så smidigt”

Efter några hälsningsfraser inledde Donald Trump sin vana trogen med att gå till attack mot medierna som han ännu en gång beskyllde för att hitta på nyheter.

– Vi kommer inte att låta fejkmedierna säga till oss vad vi ska göra.

Donald Trump menar att arbetet i Vita huset flyter på ”så smidigt” och att tusentals jobb är på väg tillbaka till USA. Bland annat ska gruvarbetare åter sättas i arbete, sa Trump.

– När amerikanska arbetare vinner, vinner Amerika som land.

Samtidigt som Trumps framträdande i Florida väntades tiotusentals amerikaner samlas i protester över hela USA, visar en kartläggning av Facebookevent som NBC News har gjort.