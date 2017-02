Klassiska Nokian 3310:an är tillbaka





BARCELONA. Nokias klassiker 3310 har återuppstått.

Och den får sällskap av tre nya smarta Nokiamobiler.

Som kostar från strax 1 500 till under 3 000 kronor och som alla körs på Android.

Nokias mobiler såldes till Microsoft och självdog. Men det som är kvar av Nokia äger fortfarande rätten till namnet. Sedan förra året har man låtit den finska startupen HMD bygga nya mobiler under namnet Nokia.

En av anledningarna till att Nokias Lumiamobiler havererade var att man valde att köra dem på Windows istället för Googles Android som alla andra utom Apple använder. Det gick inte att slå in ett tredje operativsystem på marknaden.

”Ribban sitter högt”

Där skulle historien om Nokias framgångsrika mobiler kunnat ha tagit slut. Men nu väljer istället HMD att satsa på full bredd med tre nya smarta mobiler. Nokia 6, 5 och 3. Nokias 6 släpptes i januari bara för den kinesiska marknaden och sålde över en miljoner mobiler på 60 sekunder.

Det har givit HMD blodad tand. Nu kommer alla de nya modellerna att släppas globalt.

De nya mobilerna har premiumkänsla och är tillverkade i aluminium. Och de är inte dyra. Nokia 6 kommer att kostar runt 2 500 kronor i Sverige, Nokia 5 strax under 2 000 och Nokia 3 strax under 1 500 kronor. Alla med bra skärmar och helt OK kameror både bak och för selfies och groupies.

– Vi är medvetna om att ribban sitter högt om vi ska leva upp till det kvalitetsrykte Nokia har på mobilmarknaden. Därför satsar vi hårt på kvalitet och design, säger Arto Numela, VD på HMD. Runt sig har han många tidigare Nokiamedarbetare och branschkunnigt folk från andra mobiltillverkare.

Ingen telefon tänkt att surfa med

För dem som vill ha en enkel ”osmart” telefon som är tålig, enkel att använda, har lång batteritid och inte kostar mycket, blåser HMD också liv i Nokia 3310. Den kommer i en ny version och med nya färger. Och med det klassiska Snakespelet. 21 timmars taltid och en månad standby. Men det är ingen telefon tänkt att surfa med.

Den använder fortfarande Nokias Serie 30-operativ under huven. Men priset bli intressant: runt 650 kronor. Den kommer tillsammans med de övriga modellerna att dyka upp i svensk butiker under andra kvartalet.