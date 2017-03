Förklara gripandet av Mehmet Hakan Atilla. Under onsdagen greps Mehmet Hakan Atilla, chef för den turkiska statsägda banken Halkbank, i New York. Han anklagas för att ligga bakom flera års illegala transaktioner till Irans regering, något som isåfall inneburit att han kringgått amerikanska sanktioner mot Iran. Turkiets justitieminister har kallat gripandet ”politiskt”.

Syrisk-turkiska gränsen. Turkiet har sedan augusti 2016 genomfört sin offensiv kallad ”Operation Eufrates sköld” längs gränsen mellan Syrien och Turkiet för att, som man själv menat, säkra gränsen från terrorister och skapa säkra zoner för flyktingar. Under onsdagen uppgavs att militäroperationen var avklarad, men strider pågår de facto fortfarande i norra Syrien. När Tillerson samlade 68 länder för att diskutera kampen mot IS i Washington nyligen talade man återigen om att inrätta så kallade säkra zoner i Syrien. Turkiet kan komma att kräva att en sådan zon inrättas just vid gränsområdet som fortsättning på Operation Eufrates sköld.