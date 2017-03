Här spårar intervjun ur – på oväntat sätt

Robert E. Kelly skulle intervjuas live från Sydkorea – då var det någon helt annan som klev in i sändningen, rapporterar Independent .

Det var på fredagen som Sydkoreaexperten och statsvetarprofessor Robert E. Kelly skulle intervjuas av ett BBC -team. Han satt på plats framför en Skype -anslutning direkt från Sydkorea och stod i direkt kontakt med ett BBC-team som befann sig i London.

Intervjun handlade om president Park Geun-Yes åtal i en sydkoreansk domstol, men precis när frågan om Sydkoreas relationer med Nordkorea kommer påverkas klev en yngre förmåga in i sändningen. Ett av Robert E. Kellys barn klev in och gjorde en dans framför kameran – och snart kom ytterligare ett barn in.

Under 42 sekunder skapade de viss oreda i livesändingen. Sedan dök en kvinna upp och ledde ut de båda busmakarna. Till Daily Mail säger en talesperson för BBC:

”Vi är tacksamma för Kellys professionalism – live-tv är inte alltid en barnlek.”