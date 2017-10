SMHI: Snålblåst och höstrusk in över Sverige

Foto: Johan Nilsson/TT Ett lågtryck med kraftiga vindar når Sverige under måndagsmorgonen. Arkivbild.

Dags att plocka fram regnkläderna för nu kommer höstrusket efter en hittills rätt varm och solig höst. Hårda vindar och kraftigt regn väntar.

– Det är ett regimskifte i vädret. Från det högtryck och lugn som vi nu har haft till hårda vindbyar och regn. Ett riktigt höstrusk, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI .

Lågtrycket, som just nu finns ute på Atlanten, når Sverige och västkusten på måndagsmorgonen. Sedan rör sig ovädret vidare upp över landet och kommer att beröra i princip alla delar.

– Vinden kommer att avta under kvällen i södra Sverige, men det kommer att vara fortsatt regnigt. Det kommer dock fortsätta att blåsa i framför allt mellersta Norrland, östra Svealand och på Gotland.

Kulingvarningar är utfärdade

Under dagen kan det blåsa upp till runt 15 meter per sekund. Och kulingvarningar är utfärdade under måndagsdygnet för samtliga farvatten runt hela riket.

– Däremot går vi inte ut med någon varning över land, med undantag i fjällen, säger Einevik.

Och det ostadiga vädret verkar vara här för att stanna – i alla fall veckan ut.

– Det värsta regnet kommer att passera Sverige under morgondagen, men rusket fortsätter resten av veckan även om det finns tendens till viss solchans i helgen. Vi är inne i en period nu med lågtryck som rullar in västerifrån med regnskurar och lite blåst, säger han.

TT: Vad bör man tänka på när man är ute och rör sig?

– I och med vindstyrkorna kan det blåsa runt sådant som har ett vindfång. Regnet medför också att det kan bli vattenplaning på vägarna. Annars är det mest ofarligt.

Temperaturerna under veckan kommer att ligga kring 10–15 grader i söder och 5–10 grader i norr.