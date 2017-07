John McCain har cancer

Född i Coco Solo i Panamakanalzonen den 29 augusti 1936. Både McCains far och farfar var fyrstjärniga amiraler. Tog examen vid United States Naval Academy 1958 och blev sedan pilot inom flottan.

Tjänstgjorde som stridspilot under Vietnamkriget när han 1967 blev nedskjuten. Han tillfångatogs och satt fem år som krigsfånge i Hanoi.

Studerade vidare vid National War College och blev 1977 marinens kontaktperson i senaten. Valdes in i representanthuset för sin hemstat Arizona 1982 och blev delstatens senator 1986. Förlorade republikanernas nominering mot George W Bush 2000.

I presidentvalet den 4 november 2008 var han republikanernas kandidat men besegrades av Barack Obama.

Gift med Cindy Hensley McCain sedan 1980. Paret bor i Phoenix, Arizona.

Han är tidigare behandlad för hudcancer vid flera tillfällen.