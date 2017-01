Massivt stöd för Marwa, 9, som ska utvisas ensam

Marwa, 9, ska utvisas ensam till Marocko.

Historien har fått stor uppmärksamhet under dagen.

– Tack för att ni hjälper mig, säger Marwa.















I dag kunde Aftonbladet berätta om nioåriga Marwa i Ödeshög som om någon vecka ska utvisas ensam till Marocko .

Hennes mamma mamma Ouafae, 37, syriske styvpappa och småsyskonen har fått uppehållstillstånd i Sverige blir kvar.

Orsaken är att Migrationsverket kräver att Marwas pappa ska godkänna att hon stannar i Sverige – trots att varken familjen eller marockanska myndigheter vet var han är.

– Jag har aldrig träffat honom och vet inte ens hur han ser, säger Marwa i artikeln.

Historien om Marwa har fått stor spridning på sociala medier. Helena Fredriksson, som startat en insamling för att Marwas ärende ska drivas vidare till Europadomstolen , har haft mycket att göra i dag.

– Det är så många som har ringt. Flera andra medier har hört av sig för att få träffa Marwa, och det är många har skrivit på Facebook, säger Helena Fredriksson på måndagskvällen.

– De flesta uttrycker att de känner med Marwa och kan inte förstå hur det kan gå till så här. Att pappan ska ha något att säga till om när han har varit så frånvarande och att Marwa borde få ha något att säga till om själv, hon är ju så stor.

Marwa: ”Tack”

En del personer har ifrågasatt om insamlingen är seriös.

– Vi är bara två vanliga personer som engagerade oss, vi har inte hunnit fixa en egen sida för insamlingen, säger Helena Fredriksson, som förtydligar att alla pengar kommer att gå oavkortat till Marwas fall.

Marwa själv verkar ta det hela med ro när jag berättar att många bryr sig om hennes situation.

– Hur vet de att jag måste åka?, säger nioåringen, som varit i skolan idag.

– Det var jättekul att vara i skolan.

Men hon har läst artikeln och tackar alla som engagerar sig.

– Jag vill inte åka tillbaka, det är inte roligt, säger hon.

”Hån mot allt jag tror på”

Många av Aftonbladets läsare har engagerat sig, ringt och mejlat för att uttrycka sin ilska över Marwas situation.

– Hur kan någon komma fram till att den här lösningen är för barnets bästa? Det är ett hån mot allt jag tror på!!!, skriver en läsare.

– Jag läser och känner att man är förtvivlad! Hur kan vi hjälpa?, skriver en annan.

– Detta är helt oacceptabelt att utvisa ett barn på detta sätt. Det bryter mot allt som är skrivet i Barnkonventionen, skriver en tredje.

Det har under dagen kommit in tiotusentals kronor för att stötta Marwa. Helena Fredriksson och hennes mamma Kristina håller just nu på med att hitta en advokat till Marwa och hennes familjen, för att försöka driva målet till Europadomstolen.

– Det är en del jurister som hört av sig, men som inte kan ta sig an fallet. Men vi har fått många tips, säger Helena Fredriksson.

Till en början ska pengarna man fått in användas till att Marwas sjuka mormor ska gå till läkaren. Ett läkarintyg om att hon är för sjuk hoppas man ska hjälpa Marwa att få stanna i Sverige.