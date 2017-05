Heta listan: Nio personer vi snackade om i veckan som gick

James Comey. Fick sparken Beskedet slog ner som en blixt från klar himmel – och sände chockvågor genom Washingtons politiska elit. Donald Trump sparkar sin FBI-chef James Comey, högst ansvarig för utredningen om presidentens Rysslandskontakter. ”Det är ett groteskt maktmissbruk”, säger CNN:s juridiska expert Jeffrey Toobin. Uppsägningen, som James Comey själv fick reda på via ett tv-inslag, kom bara dagar efter att Comey frågats ut av senaten gällande kontakten mellan Trumps kampanjstab och Ryssland. Comey och Trump har haft en frostig relation, inte minst sedan han tillbakavisade president Trumps påstående om att han skulle ha blivit avlyssnad av Obama-administrationen samt när han lade ner utredningen mot Hillary Clinton.

Jessica Wenna . Åklagaren pressar "Arbogakvinnan" under rättegången.

I Västmanlands tingsrätt har rättegången mot kvinnan som misstänks för bland annat två mord inletts. I veckan stod hon till svars för sin förre makes död, som hittades drunknad under mystiska former. Indicierna är många - men bevisen få.