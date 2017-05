Okände livvakten pekas ut som Trumps mest pålitlige medarbetare











Han har varit Trumps livvakt sedan 1999.

Gjort sig känd som en hårdför polis och slagit ner demonstranter.

Nu är Keith Schiller en av presidentens närmsta medarbetare.

– Schiller är den viktigaste mannen som ingen hört talas om, säger en tidigare Trump-medarbetare.

När Donald Trump bestämt sig för att sparka FBI -chefen James Comey var valet självklart. Keith Schiller var den person som skulle leverera det bistra beskedet till Comey.

– Presidenten har ett enormt förtroende för Keith. Om han ber honom om något så vet han att det blir gjort, säger Corey Lewandowski, Trumps tidigare kampanjchef, till Washington Post.

Började i flottan

Keith Schillers väg till Vita husets innersta krets började i flottan på 1970-talet. Han rekryterades sedan till New Yorks poliskår. Under de 12 år han tjänstgjorde som narkotikapolis blev han känd som den som alltid stod längst fram och slog in dörrarna vid knarkräderna. Schiller ”älskade auran av att vara en polis som attackerade de största och farligaste drogkartellerna”, berättar gamla kollegor.

Hans hårdföra rykte har följt honom under hela karriären. I september 2015 var han närvarande vid en anti-Trump-demonstration i New York, i egenskap av Trumps livvakt.

Demonstranten Efrain Galicia höll upp ett plakat med budskapet ”Make America Racist Again”, en anspelning på Trumps kampanjbudskap ”Make America Great Again”.

”Uppför sig som sin chef”

Schiller ryckte åt sig plakatet. När Galicia försökte ta tillbaka det slog Schiller Galicia i ansiktet. Allt fastnade på de närvarande journalisternas kameror.

– Han uppför sig precis som sin chef. Den här mannen tror att han kan göra vad som helst i det här landet, sa Galicia efteråt.

Schiller och fyra andra Trump-medarbetare är fortfarande under utredning för attacken.

”Jag kan göra det där”

Schiller träffade Trump första gången år 1999 på ett åklagarkontor när Trumps ex-fru Marla Maples skulle anmäla en stöld. Bredvid Maples satt hennes livvakt, har Schiller berättat i en intervju.

– Jag tittade på livvakten och var inte imponerad av hans kroppshydda. Jag tänkte: jag kan göra det där.

Schiller brottas med McMahon Foto: BEBETO MATTHEWS / AP

Schiller kontaktade Trump och började snart att arbeta som hans livvakt på deltid. Fem år senare, när han slutade inom polisen, blev han säkerhetschef för konglomeratet Trump organization.

Vid ett uppmärksammat tillfälle 2007 deltog Trump vid en wrestling-match i New York. Trump gav då Vince McMahon, chef för wretsling-organisationen, en skämtsam smäll. McMahon gick till – en lika skämtsam – motattack, men stoppades bryskt av Schiller.

Har dygnet runt-kontakt

Nu sitter Schiller ett par meter från president Donald Trump i Vita huset. Han är en av få som har dygnet runt-kontakt med presidenten. Trumps unga regering har plågats av läckor till medier, men Schiller har blivit den som Trump vet att han kan berätta vad som helst för, enligt medarbetare.

När Jared Kushner reste till Irak syntes Schiller, iklädd Adidas-jacka, på bilderna. Han är lika mycket rådgivare som livvakt – och drar i de flesta trådar gällande det mesta som händer kring presidenten.

– Trump ber om Schillers åsikt i en rad olika frågor. När folk vill nå Trump ringer de ofta till Schillers mobiltelefon och han bestämmer vem som får prata med chefen, säger en Trump-medarbetare till Politico.

Schillers officiella titel är säkerhetschef. Han har fyllt sin säkerhetsorganisation med en blandning av Secret service-agenter och folk från privata säkerhetsfirmor. Något som väckt kritik från utomstående säkerhetsexperter.

”Som att leka med elden”

– Det är som att leka med elden. Att jobba med privata säkerhetsbolag ökar Secrets services ansvar, det skapar förvirring och det generar en högre risk, säger Jonathan Wackrow, tidigare Secret service-agent, till Politico.

Trumps säkerhetsapparat har följt med på resor och vid flera tillfällen kastat ut demonstranter eller personer som kan misstänkas för att vara anti-Trump från kampanjmöten.

Under ett av Trumps tal i Michigan i december – efter att han valts men före installationen – försökte några demonstranter störa. Trump eldade på massan och skrek ”kasta ut dem”. Schiller lämnade då scenen som han stod på, gick ner i folkmassan och kastade själv ut dem.

Trots inflytandet har Schiller ingen publik roll. Utanför Washingtons inre krets är det få som känner till honom.

– Schiller är den viktigaste mannen som ingen hört talas om, säger en tidigare Trump-medarbetare till Politico.

