Polisen går ut med signalement efter överfallsvåldtäkten

En kvinna i 18-årsåldern ska ha överfallits och våldtagits i ett skogsparti i Umeå natten mot söndag.

Gärningsmannen är på fri fot och polisen väljer nu att gå ut med ett signalement.

Polisen söker en man i 20-årsåldern med bred käke och ljusgrön bomberjacka.

Polisen har tidigare vädjat allmänheten om tips efter en misstänkt överfallsvåldtäkt i Umeå natten mot söndag.

En 18-årig kvinna ska ha blivit våldtagen i ett skogsparti i anslutning till festivalområdet under Brännbollsyran i Umeå.

– Det är en överfallsvåldtäkt utomhus i skogen i närheten av Skogis kårhus, sa Malin Axroth, kommunikatör vid polisen i Västerbotten.

Polisen ville av utredningsmässiga skäl till en början inte gå ut med ett signalement på den misstänkte förövaren, annat än att han skulle vara i 20-årsåldern.

Men det finns ännu ingen känd gärningsman och polisen väljer därför att gå ut med mer detaljerade uppgifter.

Polisen söker en man i 20-årsåldern, cirka 170 centimeter, med svart hår som var kortklippt på sidan.

Mannen ska ha saknat skäggväxt, vara lätt mörkhyad och haft en bred käke. Vid tillfället ska han ha varit klädd i tighta mörka jeans och en ljusgrön bomberjacka.

– Vi vill vara tydligare med de signalementsuppgifter vi har och hoppas få in fler tips och iakttagelser. Vi har redan fått in en del men behöver få in mer, säger Peder Jonsson, presstalesperson.

I ärendet har flera förhör hållits och polisen har även säkrat beslag och spår.

– Nästa steg är att skicka iväg de till Nationellt forensiskt center för analys, säger Jonsson.

Tips och iakttagelser kan lämnas till polisen på telefon 114 14.