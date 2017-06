Gatustrider i IS huvudstad Raqqa

Snaran dras åt kring Raqqa, terrorsekten IS självutnämnda huvudstad i Syrien. Omkring 3 000–4 000 IS-krigare tros finnas kvar i staden.

Samtidigt oroas många för vad som ska hända efter att IS fallit.

– Det kommer att skapa en väldigt komplex situation, säger Yezid Sayigh vid tankesmedjan Carnegie.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

SDF-soldater rycker fram mot Raqqa Foto: TT NYHETSBYRÅN

Intensiva strider utkämpas i IS självutnämnda huvudstad i Syrien sedan den kurdisk-arabiska alliansen SDF inlett ett storskaligt anfall.

– De utkämpar gatustrider inne i al-Raqqa nu, säger befälhavaren Rojda Felat till nyhetsbyrån AFP.

SDF:s styrkor har gått in i de östra delarna av staden, och strider pågår också i al-Raqqas norra utkanter, enligt Felat. Enligt uppgifter från SDF pågår insatsen även i de västra delarna av staden.

– Daesh (IS) kommer att dö för att försvara sin så kallade huvudstad, säger milisens talesperson Talal Silo till Reuters.

Offensiven innebär ytterligare press för terrororganisationen, som tvingats dra sig tillbaka från stora områden de tidigare kontrollerat.

Amerikanska marksoldater

– Alliansen (som leds av USA) har spelat en viktig roll för insatsens framgångar. Utöver stridsflygplan, så arbetar alliansens styrkor sida vid sida med SDF, säger Silo.

Amerikanska marksoldater har funnits i området en längre tid.

Attackerna inleddes under måndagen. Under natten mot tisdagen har den USA-ledda alliansen genomfört flygräder mot staden.

IS har delvis retirerat från området al-Mashlab i östra al-Raqqa, enligt det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) som bevakar kriget från Storbritannien. Ett anfall ska också ha inletts mot en militärbas i norra delen av staden.

LÄS OCKSÅ Vad händer när IS kalifat kollapsar?

Regimen avancerar

På tisdagen gick också den syriska armén in i al-Raqqaprovinsen från väster och drev ut IS från två byar, omkring åtta mil från al-Raqqa, enligt SOHR. Ett uttalande från regimen i maj, där SDF-alliansens krig mot IS beskrivs som ”legitimt”, antyder dock att regeringstruppernas offensiv i området inte avser att utmana den kurdisk-arabiska alliansens anfall mot terrorrörelsen.

Generallöjtnant Steve Townsend, som leder den internationella alliansen mot IS, säger att striden om al-Raqqa kommer att bli lång och svår, men att den kommer att innebära ett hårt slag mot terrorrörelsen och deras drömmar om ett kalifat. Omkring 3 000–4 000 IS-krigare tros finnas kvar i staden.

Alliansen fortsätter att stödja SDF med råd, underrättelser, utrustning och precisionsbombningar.

”Det är svårt övertyga nya rekryter att IS vinner när de precis har förlorat båda sina ’huvudstäder” i både Irak och Syrien”, säger Townsend i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ Nu slåss USA-stödda rebeller mot varandra i Syrien

Staden omringad

SDF har sedan november avancerat i riktning mot staden för att slå en ring kring terrorfästet. I mars flögs soldater in med alliansens flygplan för att inleda belägringen av närliggande Tabqa, med dess strategiskt viktiga damm.

Förra veckan meddelade Washington att USA börjat förse SDF med vapen inför striderna om al-Raqqa.

Turkiet har motsatt sig att milisen beväpnas, eftersom Ankara likställer SDF med den terrorstämplade PKK-gerillan i Turkiet. Premiärminister Binali Yildirim säger enligt Reuters att Turkiet är berett att slå till om insatsen innebär ett hot mot landet, och att man vidtar nödvändiga åtgärder. al-Raqqa ligger ungefär nio mil från den turkiska gränsen.

FAKTA ”Kalifatets huvudstad” Före revolutionen var al-Raqqa i norra Syrien en helt vanlig syrisk stad där invånarna brottades med typiska problem som låga löner, arbetslöshet och politisk repression. Den terrorstämplade extremistgruppen Islamiska staten (IS) utropade i juni 2014 al-Raqqa till huvudstad i sitt självutnämnda kalifat, några månader efter att ha tagit kontrollen där.

Då blev allt annorlunda. Jihadisternas extremt stränga tolkning av islamisk lag förvandlade staden till en främmande plats, med halshuggningar, piskstraff och utbrett kvinnoförtryck.

Den USA-ledda allians som kämpar mot IS uppskattar att det finns mellan 3 000 och 4 000 jihadister i al-Raqqa, som har över 200 000 invånare. Kampen för att driva ut IS och återta kontrollen över staden väntas bli brutal. Läs mer

Vad händer sen?

Men det är snarare vad som händer efter det att IS lämnat eller besegrat staden som är det stora frågetecknet, enligt Sayigh. Det är en storpolitisk härva med många trådar att reda ut. I centrum finns SDF, som Turkiet likställer med den terrorstämplade PKK-gerillan i Turkiet. Turkiet har kraftigt signalerat sin oro över SDF:s offensiv.

– Risken är att relationerna mellan Turkiet och USA blir spända, och att Turkiet förbereder något slags militärt svar som kan innebära att gå in med styrkor mot al-Raqqa eller på annat håll, säger han.

SDF har å sin sida lovat att lämna över staden sedan den intagits.

– Det ryktas om att SDF förhandlar med IS om en reträtt. Jag vet inte om de är sanna, men det skulle vara logiskt ur allas perspektiv att al-Raqqa inte blir ett slagfält. Från det kurdiska perspektivet innebär det att de inte behöver lida förluster för ett område de i alla fall inte planerar att ha kontroll över, säger Sayigh.

Ryssland vid förhandlingsbordet

Enligt Sayigh planerar västvärlden för någon form av stabiliserande insats att sätta in i al-Raqqa, men det är dels oklart om det är möjligt rent militärt, dels svårt att veta om USA, Storbritannien och andra kommer överens med Turkiet.

– Det är en väldigt komplex situation, och då har jag inte sagt något om al-Assadregimen, som kommer att ha svårt att acceptera att al-Raqqa tas från IS och ges till någon fiendemakt, som USA eller USA-ledda styrkor.

Ryssland å sin sida har stött den syriska regimen, och Sayigh kan tänka sig att landet kan komma att använda sig av sitt inflytande och utnyttja al-Raqqasituationen för att försöka förhandla fram ett nytt avtal med flera parter.

Sayigh gissar att SDF kommer att vara mån om att det ska framstå som att kurderna kontrollerar staden. Ett arabiskt råd kommer att bildas för att styra al-Raqqa, möjligtvis med stöd av en arabisk, turkiskutbildad polisstyrka och alla parter kommer att vara måna om att inte stöta sig allt för mycket med Turkiet.

LÄS OCKSÅ Slaget om terrornästet är inlett

LÄS OCKSÅ Hundratals nya USA-soldater till Syrien

LÄS OCKSÅ Nya fronten mot terrorismen: Internet