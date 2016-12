Familjen stoppades från julsemestern: Jag var svartlistad av USA

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Anen Makboul, 42, med familj skulle fira jul i Mexiko – men tvingades vända på flygplatsen.

Nu utreder Säpo varför tvåbarnspappan felaktigt blivit uppsatt på en av USA:s listor över misstänkta personer.

– Det är skrämmande och rättsvidrigt att vem som helst kan kontakta de amerikanska myndigheterna och lyckas svartlista en oskyldig person, säger Anen Makboul.

Anen Makboul arbetar som gruppchef inom socialförvaltningen i Haninge kommun. Han är född i Sverige och har bland annat till arbetsuppgift att vara en länk mellan kommunen och terrorbekämpande myndigheter som polisen och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Nu har han blivit felaktigt uppsatt på en av USA :s många listor över misstänkta personer, som tillkom efter 11 september.

När Aftonbladet når Anen Makboul hemma i villan i Stockholm betonar han att att den traumatiska händelsen som fortfarande pågår inte handlar om honom som person eller hans familj.

– Men det är en fråga om global rättssäkerhet som måste uppmärksammas, säger han och fortsätter:

– Det är absurt. Det är sjukt och otroligt skrämmande att så kraftfulla myndigheter som de amerikanska säkerhetsorganisationerna inte kontrollerar de uppgifter man får in. Resultatet för oss är att vår tillvaro nu är helt i gungning, kan vi över huvud taget resa någonstans? säger Anen Makboul.

Förhördes av säkerhetstjänsten

Tillsammans med sin fru och två barn hade Anen Makboul under lång tid planerat semesterresan över jul till Mexiko .

De bokade en paketresa med Ving för tiotusentals kronor, och på luciadagen landade de på flygplatsen i Cancun, Mexiko, tillsammans med en annan familj.

Innan passagerarna ens hade hunnit stiga av planet ropades Anen Makboul upp i högtalarna.

– Personalen berättade då att säkerhetstjänsten väntade på mig vid gaten. När vi kom dit blev vi förda till ett litet sunkigt rum på flygplatsen. Sedan sa en av dem att jag måste lämna landet inom 30 minuter eftersom Sveriges regering och polis bett dem att inte släppa in oss i Mexiko.

Anen Makboul berättar att han fick ett flersidigt dokument på spanska framför sig som han ombads att skriva under.

– Men det vägrade jag ju göra. Jag hade inte någon aning om vad som stod.

Anen Makbouls barn, 10 och 13 år gamla, stod bredvid och grät medan pappa blev förhörd av flera säkerhetstjänstemän.

– Det blev ganska hotfull stämning. De sa att om jag inte lämnar landet kommer man att kalla på federala agenter för att ta hand om mig. Att mina barn, som kan engelska, fick höra det här gjorde dem ju ännu mer skärrade.

”Otroligt kränkande”

Familjen hann vara 30 minuter i Mexiko innan beväpnade poliser ledde dem ombord ett flygplan. Efter 14 timmars resa var de tillbaka i Sverige.

– Det var ju otroligt kränkande. Samtidigt gick ju tankarna fram och tillbaka: hur är det här möjligt?

Väl hemma fick Anen Makboul tack vare resebyrån Ving den första förklaringen. Genom kontakter på flygplatsen hade Ving fått tag i det dokument som låg till grund för deporteringen – och som Anen Makboul ombetts skriva under.

Handlingen är underskriven av den biträdande chefen för Migrationsverket i Mexiko, och där påstås att Anen Makboul ”har ett kriminellt förflutet och/eller står åtalad för grovt brott i Sverige”.

Men inget av det är sant. Anen Makboul har inte ett kriminellt förflutet, är inte tidigare dömd och står inte under åtal.

Det framgår också av dokumentet att man valt att neka svensken visum för att ”skydda Mexikos intressen”.

I ett mejl från passagerarchefen på Cancuns flygplats till Ving, som Aftonbladet tagit del av, framgår hur de mexikanska myndigheterna fått uppgifterna:

”Immigrationsvarningen kom från CBP (Customs and Border Protection in the USA)”, skriver Rafael Solana på Cancuns flygplats.

CBP är en myndighet som sorterar under USA:s inrikessäkerhetsdepartement (Homeland Security ) och har som primär uppgift att förhindra terrorister men också kriminella från att nå USA. CBP har ett väl utbyggt informations- och underrättelsesystem, bland annat med Mexiko.

Kommunen har polisanmält

Efter beskedet om att Homeland Security tipsat mexikanska myndigheter kontaktade Anen Makboul Säpo som nu har inlett en undersökning.

– Den kontaktperson jag har fått på Säpo har uppgett för mig att man inte har någonting på mig i sina register och att man är mycket förundrade över vad som har hänt, säger Anen Makboul.

Anen Makboul och hans familj hade under lång tid planerat semesterresan till Mexiko. Foto: COLOURBOX

På Anen Makbouls arbetsplats, Haninge kommun, misstänker man att någon av illvilja tipsat amerikanska myndigheter om resan till Mexiko. Att tipsa är enkelt genom ett telefonsamtal eller något av de webbformulär som de amerikanska myndigheterna tillhandahåller online.

– Vi har polisanmält det här eftersom det kan finnas bäring på Anens arbete. Av säkerhetsskäl kan jag inte kommentera det mera, säger kommunens pressansvarige Håkan Filipsson.

Enligt Anen Makboul har Säpo meddelat att man arbetar på att få bort tvåbarnspappan ur de amerikanska registren. Men även om det lyckas finns risken att svartlistningen kan få konsekvenser vid resor till andra länder som USA delat den felaktiga informationen med – som man gjorde med Mexiko.

– Från Säpo har jag fått höra att jag finns på Homeland Securitys ”Watchlist” och att jag därför bara kan vara säker på att kunna komma in i länder dit jag i förväg ansökt om visum. Det är fruktansvärt, vi är en resande familj med vänner över hela världen men just nu vet vi inte om vi kan resa någonstans över huvud taget. Vi vet ingenting och vet inte var vi ska söka några svar, säger Anen Makboul.

Fångade i Kafkaprocess

Anen Makboul upplever att han fått arbeta med ärendet i motvind sedan han kommit tillbaka till Sverige. Varken UD eller polisen har kunnat vara till någon hjälp.

– Vi känner oss väldigt ensamma i den här surrealistiska kafkaprocessen. Frågorna hopar sig och vi undrar fortfarande vem som ska kunna hjälpa oss till upprättelse eller ge några som helst svar om vart vi ska kunna resa i framtiden.

Familjen är särskilt bedrövad över försäkringsbolaget Trygg-Hansa som har meddelat att de inte ersätter något av resans kostnad på tiotusentals kronor trots att familjen har bolagets utökade reseförsäkring.

– De har inte visat någon som helst mänsklig förståelse för vår familjs utsatthet, säger Anen Makboul.

På Säkerhetspolisen vill presschefen Nina Odermalm Schei inte kommentera ärendet med hänvisning till att det rör enskilda personer samt myndighetens samarbete med andra länders säkerhetstjänster.