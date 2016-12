Julhälsningen från anstalten: ”Vill visa en annan sida av oss”





På initiativ av kriminalvårdaren Dilan visar kollegorna på Kumlaanstalten upp en lite annorlunda sida av sig själva.

– Mitt enda mål är att den som tittar på filmen ska le, säger han.

Dilan Mokre, 29, jobbar som kriminalvårdare på Kumlaanstalten. För ett tag sedan såg han video där ett hockeylag från Nordirland spelat in en julhälsning till sina fans, där de sjunger den kända jullåten ”All I want for christmas is you” – och då fick han en idé. Nämligen att han och hans kollegor på anstalten skulle göra något liknande.

– Jag ville visa en alternativ sida av oss och ge en positiv och avslappnad bild. Kan tänka mig att vår arbetsplats verkar lite kall och trist, men vi är vanliga människor som jobbar där.

”Krävdes lite förberedelser”

Sagt och gjort. Dilan gick till sin närmsta chef och presenterade sin idé och efter godkännande från ledningen och kollegor satte de igång med arbetet. De började med att spela in en cover på samma jullåt och sedan gjorde de en musikvideo på anstalten med hjälp av den lokala filmaren Sune Eskeline, något även Nerikes Allehanda skrivit om.

– Inspelningen gjorde vi på en dag, men det krävdes ju lite förberedelser. Det är lite speciellt och inte helt lätt med logistiken.

Sammanlagt var det cirka tjugo kollegor som deltog i projektet och i videon bjuder de både på sång och dans från anstalten. Och enligt Dilan verkar musikvideon uppnå sitt syfte – att sprida glädje.

– Hittills har jag varit väldigt nöjd med den. Mitt enda mål är att den som tittar på filmen ska le.

Han försäkrar om att arbetet på anstalten inte blev lidande.

– Säkerheten är inget vi tummar på, det är ju det vi jobbar med.