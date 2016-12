Är massinternering av misstänkta terrorister nästa steg?

Utmaningen för polisen är att i förväg försöka lista ut vilka de verkliga terroristerna är. Foto: ROLAND WEIHRAUCH

Det framstår som amatörmässigt när en person som stått under övervakning för misstankar om planering av terror lyckas genomföra en attack och sedan undkomma.

Problemet är att en terrorist inte är en terrorist innan han blir terrorist.

I en demokrati går det inte att massinternera människor innan de begått brott.

Jakten på syndabockar är som vanligt igång nästan lika snabbt som den på terroristerna. I Berlin jagade polisen först fel man och när den förmodade gärningsmannen själv lämnade sitt id-kort efter sig visade det sig att han sedan i januari övervakats av den tyska polisen misstänkt för att planera ett terrordåd men att bevakningen upphörde förra månaden.

Det ser givetvis inte bra ut och kritiken låter inte vänta på sig.

Jag försvarar inte polisen i Tyskland eller någon annanstans. De misslyckas ofta men när det gäller terrorbrott har de ett exceptionellt svårt jobb.

Den franska underrättelsetjänsten har en lista på personer som de misstänker radikaliserats och kan tänkas ägna sig åt våldbejakande extremism. På den listan finns över 10 000 namn.

Omöjligt övervaka

Vem som helst av dessa tiotusen kan tänkas begå ett terrordåd. Men bara en bråkdel av dem gör det. Utmaningen för polisen är att i förväg försöka lista ut vilka de verkliga terroristerna är. Vilka de ska hålla extra koll på.

Många av de tiotusen står eller har stått under polisbevakning, fått sin telefoner avlyssnade och liknande. Av ekonomiska och praktiska skäl så är det omöjligt att övervaka alla dessa individer dygnet runt. Säkerhetspoliser uppger att det krävs 15-20 personer för att övervaka en misstänkt dygnet runt och då har man ändå inte koll på allt.

Said och Cherif Kouachi, bröderna som genomförde terrordådet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris 2015, stod under några år under polisbevakning. Men när polisens misstankar inte bekräftades så togs övervakningen bort. Mindre än ett år senare slog de till.

Internera alla

En indikation på hur svårt det är att veta vem som i slutändan är beredd att genomföra ett terrordåd och vem som inte är det. Tanken att polisen skulle kunna förebygga alla terrordåd är helt enkelt inte realistisk.

Om tusentals människor runtom i Europa ägnar all sin tid och kraft åt att fundera ut och genomföra terrordåd så kommer några av dem att lyckas.

Det innebär inte att samhället ska ge upp och sluta försöka förhindra terrordåd men alla måste inse att i en tid då grupper som IS trappar upp terrorn till aldrig tidigare skådade nivåer så kommer samhället att då och då misslyckas.

En av få andra möjligheter vore att internera in alla presumtiva terrorister redan innan de begått något brott. Ungefär som USA internerade alla japaner under andra världskriget. Något som skulle rimma väldigt illa med rättsäkerheten i ett demokratiskt samhälle.

Polisen hade ingen aning

Ändå är det sådana stämningar som nu piskas upp. Tyska tabloiden Bild kräver att misstänkta terrorister i framtiden måste låsas in. Förre franske presidenten Nicolas Sarkozy krävde nyligen att alla på terrorlistan skulle placeras i husarrest med elektronisk fotboja.

Även om det är ett misslyckande varje gång en person som är väl känd av polisen lyckas begå ett terrorbrott så bidrar polisens och underrättelsetjänstens kartläggning trots allt till att en del dåd kan avvärjas i förväg. Något som skett i Tyskland flera gånger senaste året.

Ännu mer alarmerande är det fåtal fall där polisens inte haft en aning. Som när svensk-irakiern Taimour Abdulwahab slog till mitt i Stockholms julhandel 2010. Bara turen och en felkonstruerad bomb räddade Sverige från att få vårt eget 11 september med dussintals döda.

Abdulwahab kom från ingenstans. Varken den svenska eller brittiska säkerhetstjänsten hade koll på honom. Det är i sådana lägen vi verkligen har skäl att vara oroliga.