Här uppstår bråket mellan CNN-reportern och Horowitz

Filmaren Ami Horowitz gjorde det omtalade inslaget som visades på Fox News och som Trump refererade till.

De två svenska poliser som uttalar sig har i efterhand sagt att deras svar har klippts ihop med fel frågor.

Under en debatt i CNN uppstod det en livlig diskussion mellan CNNs reporter och Ami Horowitz.

Det var i lördags som Donald Trump höll kampanjmöte i Florida och gjorde sitt märkliga påståendet om Sverige :

– Titta vad som hände i går kväll i Sverige . Sverige! Vem hade trott det?, sa Trump utan att redogöra för vilken händelse han syftade på.

Uttalandet spreds som en löpeld och människor i framför allt Sverige, men även i andra länder började fundera över vilken särskild händelse som presidenten kan ha syftat på.

Missvisande fakta

Senare visade det sig att Trump hämtat inspiration till sitt uttalande från tv-kanalen Fox News . Inslaget har fått stark kritik för missvisande uppgifter. Och de svenska poliserna som förekom i inslaget har sagt att deras svar klipptes ihop med helt andra frågor.

– Ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Det här är ju totalt oseriös journalistik. Vi lever ju i en demokrati och då kan man inte gå omkring och misstänka folk hela tiden. Men det här är under all kritik, helt galet. Och det är ännu galnare att USA:s president hänvisar till inslaget, sa polisen Anders Göranzon under måndagen.

”Fungerar dina öron och ögon som de ska?”

Samma kväll intervjuades filmaren Ami Horowitz i CNN, och ställdes till svars för felaktigheter som förekommit i det inslag som visades på Fox News. Intervjuaren Don Lemon frågade Horowitz hur han känner kring det faktum att hans inslag tagits upp av USA:s president.

– Det är surrealistiskt, lite tråkigt att det uppstod vissa missförstånd, men på det stora hela är det bra för mig, sa Ami Horowitz under intervjun.

Don Lemon konfronterade Horowitz med statistik som visar att brottsligheten i Sverige faktiskt har sjunkit under det senaste året.

– Jag har tittat på grova brott som sexuella trakasserier. Och då visar statistiken att den typen av brott har ökat med 50 procent sedan 2006. Och det här är de verkliga siffrorna, svarar Horowitz.

Men Don Lemon nöjer sig inte med hans svar.

– Jag vill inte vara otrevlig, men fungerar dina öron och ögon som de ska? För vi verkar ha tittat på samma statistik men sett helt olika saker, visa mig dina siffror. För jag har siffror här precis framför mig som visar något helt annat, sa intervjuaren Don Lemon.

