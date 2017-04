Så blev Chicago USA:s mordhuvudstad

► Förra året inträffade det omkring 785 mord i Chicago, som är USA:s tredje största stad. Enligt Chicagopolisen var det 762, men deras statistik inkluderar till exempel inte mord som sker på motorvägen, eftersom de utredningarna sköts av delstatspolisen.

► Totalt inträffade det 3 550 skjutningar i Chicago förra året. Uppskattningsvis 90 procent av dem hade med gängkriminalitet att göra.

► Antalet mord i Chicago är högst i hela USA – fler än i New York och Los Angeles tillsammans. Mindre städer – till exempel St Louis, Detroit, Baltimore och New Orleans – har dock ett högre antal mord per capita.

► Den förra toppen i stadens mordstatistik inträffade 1992 då 943 personer dödades.

► Fram till slutet av mars i år har hittills 137 personer mördats i Chicago, enligt tidningen Chicago Tribune. I slutet av februari hade det gått två år sedan ett helt dygn passerade utan att någon i staden blev ihjälskjuten eller skottskadad.