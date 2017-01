Chefen för Statens fastighetsverk tar timeout efter avslöjande













Generaldirektören för Statens fastighetsverk Björn Anderson tvingas ta timeout.

Det meddelade finansmarknadsminister Per Bolund på en presskonferens under torsdagsförmiddagen.

Detta efter att Kalla fakta avslöjat en stor korruptionshärva kring den tidigare chefen Mikael Sackleen.

Det var under onsdagen som polisen genomförde en stor razzia mot Statens fastighetsverks huvudkontor i Stockholm.

Detta efter att TV4:s program Kalla fakta avslöjat en misstänkt korruptionshärva kring den tidigare chefen Mikael Sackleen.

Mikael Sackleen – som slutade på egen begäran för drygt ett år sedan – misstänks för att under flera år ha använt skattebetalarnas pengar till att renovera både sin ordinarie bostad och sina privata fritidshus i Sverige och Finland, genom att fiffla med fakturorna från ett byggföretag, där hans fru arbetade.

Han anklagas också för att fuskat med upphandlingen och ha tagit provision för de kontrakt byggföretaget fått med Statens fastighetsverk.

Gav vännerna bostäder

Mikael Sackleen ansvarade bland annat för förvaltningen av Rosersbergs slott, där han själv fick en bostad – trots att det är förbjudet enligt verkets interna regler. Även hans släktingar och vänner ska ha fått bostäder i slottsområdet.

Trots att flera anställda under flera år slagit larm samt att riksrevisionen också påpekat felaktigheter, har den nuvarande generaldirektören Björn Anderson inte agerat. Det var först i höstas, efter att Kalla fakta börjat gräva i den misstänkta korruptionshärvan, som Björn Anderson valde att göra en polisanmälan.

Under onsdagens razzia på huvudkontor ska dokument och datorer ha beslagtagits, bland annat Björn Andersons dator.

Kallade till krismöte

Under onsdagseftermiddagen satt ledningen för fastighetsverket i flera krismöten och finansmarknadsministern Per Bolund ska även ha begärt ett möte med Björn Anderson ”så snart som möjligt”, enligt TV4 Nyheterna.

Anledningen är att Björn Anderson i minst två år ska ha känt till att det kan ha förekommit omfattande oegentligheter kring den tidigare chefen Mikael Sackleen.

Och under torsdagsförmiddagen kom beskedet: Björn Anderson ska ta timeout. Han kommer att ersättas av Marja-Leena Pilvesmaa som ska vikariera på posten som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk från den 26 januari till och med senast den 1 mars 2017.

Under torsdagen höll Per Bolund och Marja-Leena Pilvesmaa en presskonferens. Per Bolund förklarade där att Björn Anderson tagit en timeout då han i samband med den pågående polisutredningen inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter.

– Myndighetens förtroende har skadats av detta och det är mycket allvarligt att det finns misstankar om korruption inom statlig verksamhet och Statens fastighetsverk, sa finansmarknadsministern under presskonferensen.

”Oacceptabelt”

Under gårdagen kommenterade Per Bolund den misstänkta korruptionshärvan som ”oacceptabel”.

– Det är otroligt viktigt att man som myndighetschef agerar resolut när det finns sådana här misstankar, säger han till TV4 Nyheterna.

Polisens speciella enhet för korruptionsbrott ska enligt uppgift ha arbetat med fallet en tid och valde att under onsdagen, efter att Kalla fakta sänt sitt program ”Slottsherren”, slå till mot fastighetsverket vid.

Under onsdagen rapporterade Kalla fakta även att två personer misstänks för grov trolöshet mot huvudman.

Riksenheten mot korruption håller i brottsutredningen och enligt TV4 förordnade tingsrätten i Stockholm i går offentlig försvarare för båda.

Statens fastighetsverk förvaltar kulturarvet i Sverige i form av bland annat slott, residens och museum.