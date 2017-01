Fyra anhållna för inblandning i korruptionshärva











Generaldirektören för Statens fastighetsverk, Björn Anderson, är anhållen efter Kalla faktas avslöjande om en omfattande korruptionshärva.

Även den tidigare chefen Mikael Sackleen och en fastighetsdirektör har anhållits, misstänkta för grov trolöshet mot huvudman.

En anhörig till Sackleen är också anhållen, misstänkt för medhjälp.

Det var under onsdagen som polisen genomförde en stor razzia mot Statens fastighetsverks huvudkontor i Stockholm efter att TV4 :s Kalla fakta avslöjat en misstänkt korruptionshärva kring den tidigare chefen Mikael Sackleen .

Under torsdagen hölls en presskonferens där finansmarknadsministern Per Bolund förklarade att generaldirektör Anderson inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i samband med den pågående polisutredningen och därför tagit time out.

”Mycket allvarligt”

– Myndighetens förtroende har skadats av detta och det är mycket allvarligt bara att det finns misstankar om korruption inom statlig verksamhet och Statens fastighetsverk, säger Per Bolund.

Per Bolund – som på onsdagen sa att han snarast ville ha ett samtal med SFV:s generaldirektör – kunde bara meddela att det inte var möjligt.

– Han är involverad i en polisutredning, sa Per Bolund, som själv säger att han blev djupt upprörd när han såg Kalla faktas program ”Slottsherren” i tisdags.

Han hade inte heller kunnat prata med den andre toppchefen som misstänks vara inblandad.

Strax efteråt kom hela sanningen fram, i ett pressmeddelande från åklagarmynidgheten:

Björn Andersson och den andre toppchefen, en fastighetsdirektör på myndigheten, sitter anhållna, misstänkta för grov trolöshet mot huvudman.

Togs med för förhör

De togs under razzian på onsdagen med till förhör och anhölls.

”Genom underlåtenheten att vidta åtgärder har den tidigare anställde fastighetschefen kunnat fortsätta att åsamka Statens fastighetsverk betydande skada, vilket gör brottet grovt” skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Även den tidigare chefen Mikael Sackleen och en anhörig till honom har anhållits.

Mikael Sackleen är på sannolika skäl misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta under åren 2010 till 2015 och den anhöriga på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman under samma tid.

Riksenheten mot korruption håller i brottsutredningen mot de fyra anhållna.

Husrannsakan på huvudkontoret på Statens fastighetsverk, samt i de misstänktas bostäder har gjorts och datorer, mobiltelefoner och handlingar har beslagtagits enligt Åklagarmyndigheten.

Fusk med upphandlingar

Anledningen är att Björn Anderson i minst två år ska ha känt till att det kan ha förekommit omfattande oegentligheter kring den tidigare chefen Mikael Sackleen.

Trots att flera anställda under flera år slagit larm samt att riksrevisionen också påpekat felaktigheter, har den nuvarande generaldirektören Björn Anderson inte agerat. Det var först i november, efter att Kalla fakta börjat gräva i den misstänkta korruptionshärvan, som Björn Anderson valde att göra en polisanmälan och informera regeringen.

Men först på onsdagen - dagen efter Kalla faktas avlöjande – började det hända saker.

Mikael Sackleen – som slutade på egen begäran för drygt ett år sedan – misstänks för att under flera år ha använt skattebetalarnas pengar till att renovera både sin ordinarie bostad och sina privata fritidshus i Sverige och Finland, genom att fiffla med fakturorna från ett byggföretag, där en anhörig arbetade.

Han anklagas också för att ha fuskat med upphandlingen och ha tagit provision för de kontrakt byggföretaget fått med Statens fastighetsverk.

Fixade bostäder

Mikael Sackleen ansvarade bland annat för förvaltningen av Rosersbergs slott, där han själv fick en bostad – trots att det är förbjudet enligt verkets interna regler. Även hans släktingar och vänner ska ha fått bostäder i slottsområdet.

Enligt Per Bolund ska fastighetsverket nu ta in en extern part som ska göra en genomlysning av verksamheten.

– Det är tydligt att de rutiner man har inte har fullföljts, säger Per Bolund.

Möjligheterna för Björn Andersson att komma tillbaka till sin post torde vara mycket små, men hans fortsatta framtid som generaldirektör vill Per Bolund inte uttala sig om i nuläget,

Björn Anderson ersätts nu av Marja-Leena Pilvesmaa som ska vikariera på posten som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk från den 26 januari som längst till den 1 mars.

Statens fastighetsverk förvaltar kulturarvet i Sverige i form av bland annat slott, residens och museum.