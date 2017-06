99-åriga paret firar 80-årig bröllopsdag













Den 25 juni firade turturduvorna Donald och Vivian Hart, båda 99 år gamla, att de varit gifta i en evighet. 80 år närmare bestämt, skriver ABC news .

Donald och Vivian Hart gifte sig 1937 till låten “'When your hair has turned to silver” av Perry Como och har inte släppt taget om varandra sedan dess. Nu, 80 år senare sitter de på äldreboendet, Pilgrim Manor, i Michigan med grånat hår och är lika kära nu som då.

– Nu har vi uppfyllt låten vi sjöng. Det känns som att det kom så plötsligt, säger Donald Hart till ABC News om den sentimentala textraden ”När håret har blivit silver kommer jag älska dig på samma sätt”.

– Är mitt hår silver nu?, frågar Vivian Hart skämtsamt och förklarar att musik alltid har varit viktigt för dem.

Den kommentaren tog Donald fasta på och stämde upp i en låt av Bing Crosby tillägnat sitt livs kärlek.

– Jag brukade sjunga den när vi skulle ut tillsammans, säger Donald som tycker att den låten påminner om deras förhållande och att den kom väl till pass nu på årsdagen.

Den stora dagen firades på äldreboendet tillsammans med nära och kära. Deras barnbarnsbarn, Andi Ripley, sade att det var speciellt att kunna hedra sin gammelmormor och gammelmorfar på deras stora dag efter allt de har gjort för familjen.

”Sätt Gud först”

Donald och Vivians hemlighet bakom ett långt och lyckligt äktenskap är att skratta tillsammans och göra det som är rätt i Guds ögon.

– Se till att förhållandet är ärligt. Försök att göra det som är rätt i Guds ögon. Det är bra att skratta tillsammans. Ha kul med varandra, men skämta inte på bekostnad av den andra, säger han.

– Se alltid till att sätta Gud först i ditt liv, tillade Vivian.