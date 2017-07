Man erkänner mord på fyra unga män: ”Jag är ledsen”















Fyra unga män försvann spårlöst under förra veckan i delstaten Pennsylvania i USA.

Nu har 20-årige Cosmo DiNardo erkänt att han dödat männen, bränt deras kroppar och begravt dem på familjens gård, enligt AP.

”Jag är ledsen”, ska DiNardo ha sagt innan han lämnat domstolen.

Under förra veckan fick polisen i den amerikanska delstaten Pennsylvania in rapporter om att fyra unga män saknades. Förutom lokal -och delstatspolis kopplades även FBI in i sökandet. Under onsdagen gjordes genombrott i utredningen då man kunde gripa 20-årige Cosmo DiNardo för att ha försökt sälja en av de saknade männens bil.

Efter förhör med DiNardo beslutade sig polisen för att genomföra en husrannsakan på en gård norr om Philadelphia som ägs av DiNardos föräldrar. Utredningen tog under sökandet en hemsk vändning när man upptäckte en 3,5 meter djup grav innehållandes mänskliga kvarlevor på gården. Vittnen från platsen beskriver hela utgrävningen av fyndplatsen som ”taget ur en skräckfilm”, skriver AP.

Polis kunde under torsdagseftermiddagen identifiera en person från fyndplatsen som en av de tidigare saknade männen men har ännu inte kunnat identifiera resterande kvarlevor som finns i graven.

Erkände mot löfte att slippa dödsstraff

Under torsdagskvällen, lokal tid, meddelade DiNardos advokat att hans klient erkänner att han har mördat alla fyra män som en vecka tidigare varit saknade i området.

– Han har erkänt mord på de fyra unga männen och gett polisen relevanta uppgifter till den senaste veckans händelser, säger advokaten Paul Lang i ett uttalande till media under torsdagskvällen.

Vidare menar Lang att DiNardos erkännande kommer efter en överenskommelse med åklagaren om att inte påkalla dödstraff för morden.

En källa till AP menar att morden ska ha skett i samband med att DiNardo känt sig lurad eller hotad då han sålt droger till männen. Morden ska ha skett separat och han ska sedan ha bränt kropparna på familjens gård.

Lider av mental ohälsa

Så sent som i måndags förra veckan greps DiNardo då han hade en innestående arresteringsorder efter att i februari beväpnat sig med ett skarpladdat hagelgevär då han vägrade läggas in på ett mentalsjukhus. Han släpptes dock tillfälligt eftersom hans pappa betalade borgen för honom innan han då återigen greps för att ha försökt sälja en av de saknade männens bil under onsdagen.

Utanför domstolsbyggnaden ska DiNardo efter sitt erkännande sagt om händelsen: ”Jag är ledsen”

Under fredagen beräknas ytterligare förhör och genomgångar hållas.