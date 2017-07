Idag invigs citybanan - tågkapaciteten dubblas

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som byggts i Stockholm under nio års tid. Tunneln fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm. Tunneln invigs i dag och det första pendeltåget går vid 05 på måndagsmorgonen.

Citybanan går mestadels genom berg men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattenytan för att den ska kunna gå i en bergtunnel. I stället byggdes en 300 meter lång betongtunnel som sänktes ner i vattnet. Tunneln består av tre 100 meter långa delar som sänkts på plats vid olika tillfällen under 2013.

Fem arbetare har omkommit under arbetet med tunneln.

Källa: Trafikverket