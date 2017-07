Uppgifter till Aftonbladet: Löfven blev förvånad över att Alliansen vill fälla Hultqvist

Stefan Lövfen var beredd på misstroendeförklaring mot Anna Johansson och Anders Ygeman – men förvånas över att även Peter Hultqvist omfattas, uppger en regeringskälla för Aftonbladet.

I dag klockan 10 meddelar Löfven regeringens framtid. Beslutet tog han dock redan i går efter flera krismöten i Rosenbad.

– Vi vet vad vi ska göra, vi vet vad som kommer att hända, säger en källa.













Efter Allianspartiernas besked om planerna på att väcka misstroendevotum mot Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist blev flera ministrar blixtinkallade till krismöten på Rosenbad. Under onsdagseftermiddagen sågs bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och utrikesminister Margot Wallström kliva ur mörka Säpobilar och gå in på regeringskansliet. Finansmarknadsminister Per Bolund kom till Rosenbad iklädd träningsoverallsjacka.

Ska Löfven utlysa nyval, sparka ministrarna som hotas av misstroendevotum eller själv avgå? Timmarna gick utan något besked från regeringen.

– Det bör bli under dagen, sa Tomas Eneroth, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Men när Odd Guteland, presschef i statsrådsberedningen, strax före klockan 19 klev ut till pressuppbådet framför Rosenbad stod det klart att ett besked om framtiden inte skulle lämnas förrän vid en pressträff klockan 10 på torsdagen.

– Vi har inte bråttom med det här, sa Guteland.

Men enligt uppgifter från flera regeringskällor hade Stefan Löfven vid den tidpunkten redan bestämt sig för hur han ska gå vidare.

– Vi vet vad vi ska göra, vi har bestämt tidpunkt och plats och vet vad som kommer att hända, säger en källa.

– Vi hade ingen känsla för att vi ville ha en pressträff sent på kvällen.

Enligt uppgift till Aftonbladet kommer Socialdemokraternas partistyrelse att informeras om Stefan Löfvens beslut klockan 9.30 på torsdagsförmiddagen, en halvtimme före pressträffen.

”Förvånade att de tog Hultqvist”

Källan bekräftar att det under onsdagen har hållits flera blixtinkallade möten i Rosenbad med anledning av den hastigt uppkomna krisen.

– Ministrar har varit där, de som har varit i närheten har varit inne och pratat med Stefan om hur de ser på läget. Det har varit möten där flera ministrar har ingått, absolut, men det har också varit möten med andra medarbetare och möten med partiets olika organ, säger källan och fortsätter:

– Så är det alltid i sådana här processer, man för sådana diskussioner och tittar på de olika alternativen. Stefan är sådan som ledare – han har en idé om vad han vill göra och så samlar han in synpunkter kring det, sedan beslutar han sig för vad han ska göra och så förväntar han sig att folk ska följa det.

Källan säger att Stefan Löfven var mentalt förberedd på Alliansens besked.

– Men det vi är förvånade över ändå, är att de tog även Peter Hultqvist. För de två andra har ändå myndigheter som de är ansvariga för, Peter har ju inte det.

Källan säger att regeringen även är förvånad över att Alliansen inte skickade frågan till riksdagens konstitutionsutskott för en snabbutredning.

– Då hade man fått svar inom en månad.

– Alliansen agerar inte logiskt längre. De agerar utifrån hur de kan skada oss mest.

Ses som krigsförklaring

En annan högt uppsatt socialdemokrat säger att partiet skulle ställa sig bakom Stefan Löfven om han beslutar sig för att avgå.

– Allianskravet att tre ministrar ska sparkas ut ses som en krigsförklaring, säger Aftonbladets uppgiftslämnare.

Skulle statsministern välja att föregå misstroendeförklaringen och sparka tre tunga ministrar riskerar han enligt Aftonbladets källa att undergräva sin egen och regeringens auktoritet.

– Skulle han göra som Alliansen vill är risken att regeringen blir lamslagen och att ingen minister i fortsättningen vågar fatta ett beslut av rädsla för misstroendeförklaring, säger källan.

Vill att outsourcing granskas

Socialdemokraterna har precis som Vänsterpartiet meddelat att partiet anmäler den tidigare Alliansregeringen till riksdagens konstitutionsutskott. Riksdagsledamoten Hans Hoff vill att KU granskar om Alliansministrar gav sitt godkännande till outsourcingen hos Transportstyrelsen.

– Det som är besvärande är att man försöker förvränga bilden och mena att det här med outsourcingen inte var så problematiskt. De har ingen insikt om att besluten som togs under regeringstiden påverkar det som nu har hänt, säger en av Aftonbladets regeringskällor.

