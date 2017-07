Ålder: 27 år

Bor: Göteborg

Yrke: Skådespelare

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: +++++

Skvallervärde: +

Känslostyrka: +++

Humornivå: ++

Åh fan-faktor: +++

✓ Första meningen:

”Jag är 15 år och på väg till min första provfilmning.”

✓ Sista meningen:

”Slappna av.”

✓ 3 typiska låtval:

Kendrick Lamar, "Humble"

Tupac & Rappin’4-Tay, "Only God can judge me"

Queen Latifah, "U.N.I.T.Y"