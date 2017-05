Bil körde in i folkmassa i USA – flera döda och många skadade

Tre personer har dött och minst elva skadats efter att en bil kört in i en folksamling i Massachusetts i USA.

Vittnen på plats berättar för Fox News att bilen accelererade under dådet samt undvek att köra på bilar utan siktade på människor.

Enligt TV-kanalen ska tre personer vara döda och minst elva skadade till följd av påkörningen. Men polisen befarar att siffran kan stiga ytterligare.

Händelsen inträffade vid 10-tiden på morgonen lokal tid på en bilauktion i en liten stad i Massachusett i USA.

”Inget tyder på terror”

Vissa vittnesuppgifter berättar om att bilen siktade på fotgängare och undvek parkerade bilar. Andra berättar att dådet såg ut som en olycka. Det är just nu oklart vad som egentligen har hänt.

– Just nu finns det ingenting som tyder på att det skulle röra sig om ett terrordåd. All information just nu tyder på att det handlar om en olycka, sa polisen i Massachusett i uttalande.

Fordonet kraschade in i en vägg efter vansinnesfärden.

► Texten uppdateras.