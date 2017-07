Guvernören firar helg – på strand han stängt för ’folket’

Budgetbekymmer tvingar New Jersey att hålla Island State Beach Park för allmänheten.

Men inte för högste ansvarige i staten Chris Christie.

Guvernören med familj fångades i helgen på bild på den i övrigt helt tomma stranden.











New Jersey stängde på fredagskvällen kranarna för statens löpande kostnader. Det har fått till följd att statligt finansierade verksamheter hålls stängda för allmänheten.

Anledningen är att New Jersey inte lyckats besluta om en ny budget och bråk om hur de ska lösa en total översyn av statens största sjukförsäkringsbolag Horizon Blue Cross Blue Shield, skriver NBC News.

Stoppet för löpande utgifter får till följd att allmänheten drabbas av stängda friluftsområden och bland annat har även färjan från New Jersey ställts in under långhelgen för firandet av landets nationaldag.

Budgetproblemen innebär också att den populära stranden Island State Beach Park hålls stängd, en av få som allmänheten i vanliga fall har tillgång till, skriver TT.

Väcker stor ilska

Nu har beslutet väckt stor ilska då det visar sig att Chris Christie spenderat helgen med sin familj på stranden – helt ensamma.

Guvernören försvarar sig med att han under helgen bott i guvernörens sommarresidens och att det inte belastat de offentliga utgifterna. Han menar också att det inte går att jämföra att han och hans familj var på stranden medan allmänheten portas.

– Jag vet inte om det är rättvist. De får ställa upp i guvernörsvalet, då kan de få tillgång till sommarresidenset, säger han enligt NJ.com.

Han säger också att det inte ska ha varit någon hemlighet att han skulle vara i sommarresidenset.

– Jag var där jag sagt att jag ska vara med dem jag sa att jag skulle vara med, säger han.

Hans kritiker låter sig dock inte nöjas med de förklaringarna. Inte ens inom det egna partiet. Christies viceguvernör Kim Guadagano kritiserade guvernören som hon hoppas efterträda i november på Twitter.

”Om jag var guvernör skulle jag inte sätta mig på stranden när inte skattebetalarna har tillgång de allmänna stränderna”, twittrar hon enligt CBS News .

Har tidigare varit i blåsväder

År 2013 var guvernör Chris Christie i blåsväder med anledning av en stängning. Då stängde hans administration en bro över Hudsonfloden mellan New Jersey och Manhattan så att det störde räddningstjänst och skolor.

Målet för Christies stab var den gången en demokrat som inte velat stödja Christies omvalskampanj, skriver TT.

Enligt brittiska BBC är New Jersey en av minst nio delstater i USA som inte fått till sin budget i tid. Christie skyller på sina politiska motståndare Demokraterna som han menar försenar genom att stoppa alla förslag på hur försäkringsbolagsfrågan ska hanteras.

Demokraternas talman i staten Vince Prieto säger att de stoppar förslagen för att de inte håller måttet.

– Jag kommer inte att låta mig bli trakasserad till att fatta beslut som är dåliga för staten New Jersey, säger han enligt NBC News .

I en undersökning som gjordes i juni av Quinnipiac University fick Chris Christie det sämst uppmätta stödet under de 20 år som mätningarna genomförts. Han stöddes då av 15 procent av de tillfrågade, skriver TT.