Sista slaget om Mosul ska vara inlett: ”Ge upp eller dö”

”Ge upp eller dö” är budskapet till de sista IS-terroristerna som finns kvar i irakiska Mosul.

Nu går de USA-stödda styrkorna in i terrorsektens allra sista fästen i storstaden.

– I dag har striderna skett ansikte mot ansikte, säger den irakiske generalmajoren Maan al-Saadi till nyhetsbyrån AFP.

Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Efter månader av strider uppgav den irakiska antiterror-styrkan i går att man nått fram till ”det sista slaget” om Iraks andra största stad, Mosul .

Terrorsekten Islamiska statens krigare ska befinna sig i några få gränder av Mosuls gamla stad, men vara tungt beväpnade och redo för strid.

De omkring 100 000 civila som finns kvar i gamla stan ska ha varnats med flygblad och utrop ur megafoner och högtalare om att stanna inomhus.

IS-medlemmar har i sin tur fått budskapet: ”Ge upp eller dö”.

”Blockerat vartenda ingång”

Under måndagsgryningen ska den irakiska antiterror-styrkan ha avancerat och lyckats ta kontroll över en del nya områden i bostadsområdet Faruq, uppgav elitförbandets talesman, generalmajor Maan al-Saadi till nyhetsbyrån AFP.

– IS motstånd har varit hårt. De har blockerat vartenda ingång, placerat ut explosiva föremål och minerat hus som våra styrkor närmat sig. I dag har striderna skett ansikte mot ansikte, säger han.

Det var just i gamla stan i Mosul som IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi ropade ut kalifatet från al-Nurimoskén i juli 2014. Striden om staden har pågått sedan i oktober förra året. Och även slutet kan bli segdraget.

Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Explosiva föremål

De smala gränderna i Mosuls gamla stad gör nämligen att de amerikanskstödda styrkorna inte kan ta sig fram med fordon.

– Det betyder också att de (IS, reds anm) inte heller kan använda lika mycket bilbomber, men de använder motorcykelbomber och till och med explosiva föremål på radiostyrda leksaksbilar, säger Ahmed Jassem, kapten vid irakiska antiterror-styrkan.

FN har varnat för att IS kvarvarande krigare, som beräknas vara omkring några hundra, kan använda civila som mänskliga sköldar vid slutstriden.

Symptom på svält

Och hjälporganisationen Rädda barnen varnar för att omkring 50 000 barn kan finnas i gamla stan.

– De riskerar att snart få slut på mat och vatten, och möter våld var de än vänder sig, säger Ana Locsin från Rädda barnen.

Även i det närliggande flyktinglägret Hammam al-Alil kommer rapporter om att spädbarn vars familjer har levt under IS kontroll i just gamla stan i Mosul uppvisar så svåra symptom på undernäring att de ”ser ut som svältoffer”.

– Vi ser mycket sällan sådana här fall, säger läkaren Meaad al-Shammari till brittiska tidningen Telegraph.

Omkring 862 000 personer har tvingats på flykt sedan offensiven mot Mosul inleddes, skriver AFP.

