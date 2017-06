Farhab bar sin mamma 24 våningar i det brinnande huset

Många räddade av människors hjältemod

Farhab Neda lyfta upp sin mamma på ryggen och bar henne 24 våningar ner genom det brinnande huset.

Grannen ”Pat” fångade ett fyraårigt barn som kastades från ett fönster.

Många dog i helvetesbranden i Grenfell Tower i London – men flera räddades också av modiga människor.





































1 / 17

Farhab Neda, 24, bodde tillsammans med sin 55-åriga mamma Shakila Neda på översta våningen i Grenfell Tower. När branden utbröt började rök snabbt att sippra in i familjens lägenhet. Modern, som lider av en muskelsjukdom, andades in röken och föll ihop, skriver The Daily Telegraph .

Bar sin mamma på ryggen

Farhab insåg att mamma Shakila inte skulle kunna ta sig ut på egen hand – och bestämde sig för att bära henne på ryggen ned för de 24 brinnande och rökfyllda våningsplanen.

– Han behövde få ut henne fort. Han tog hennes armar, lade dem runt sin hals och bar henne på ryggen ned för alla 24 våningarna, säger hjältens farbror Aref till The Sun.

Nu hyllas Farhab Neda för sitt hjältedåd av både anhöriga och omvärlden.

– Han är en hjälte. I kaoset, skriken och ropen, tog han upp sin mamma och bar henne från översta våningen. Han sprang med henne ned för trapporna hela vägen. Jag vet inte hur han gjorde det. Han måste på något sätt ha åkallat styrka där i stunden, säger familjens vän Fahim Muzhary till The Sun.

Shakila Neda fördes till sjukhus där hon fortfarande ligger i koma. Hennes make Saber Neda saknas fortfarande efter branden.

”Fångade flickan som en rugbyboll”

En annan hjälte efter branden är Pat, en av de boende i Grenfell Tower, vars efternamn i nuläget är okänt. The Mirror skriver att det talas om hur en kvinna lutade sig ut genom ett fönster på femte våningen i det brinnande huset. Hon ropade desperat på hjälp med sin fyraåriga dotter i famnen.

– Mamman skrek och elden rasade helt vansinnigt, säger det vittnet Kadelia Woods, 20, till The Mirror.

Då ska en granne vid namn Pat ha klivit fram och uppmanat kvinnan att kasta ned sin dotter från fönstret.

– Pat ropade: ”Kasta ut henne, jag fångar henne!”, berättar Kadelia Woods.

Mamman ska ha protesterat och först inte vågat följa uppmaningen. Men grannen Pat ska ha fortsatt att försäkra henne om att han skulle fånga flickan, och till sist gjorde kvinnan som han sade.

– Allas hjärtan stod stilla, men Pat lyckades fånga henne som en rugbyboll som han kramade mot bröstet, säger Kadelia Woods.

Både barnet och Pat fördes till sjukhus.

Kadelia Woods tror dessvärre inte att flickans mamma överlevde branden. När hon vände sig tillbaka mot fönstret ska hon ha sett hur hela våningen där mamman stått redan var övertänd.