Här förvandlades de unga männen till terrorister: ”En chock för oss”

RIPOLL. På ett dygn blev Ripoll känt över hela världen. I den lilla byn norr om Barcelona misstänks en grupp unga män ha förvandlats – till terrorister.

– Vi såg dem gå förbi här varje dag. Det är en chock för oss och för hela Ripoll, säger restaurangägaren Ana Garcia, 65.













1 av 5 | Foto: MARCUS ERICSSON Ana Garcia, 65, har drivit en restaurang mittemot Moussas hem i 45 år.

Barn spelar fotboll på gatan och den äldre befolkningen promenerar runt eller fyller uteserveringarna på den lilla stadens många restauranger och kaféer. Samtidigt ser man tv-bussar och polisbilar i varje gathörn. Ripoll, tio mil norr om Barcelona, är idyllen vid bergskedjan Pyrenéernas brant – som på ett dygn blivit välkänt som ett terrornäste.

– Vi är alla i chock. Det är väldigt lugnt här. En typisk småstad. Nu pratar alla om detta – det är helt galet, säger Roger, 26.

”Alla känner varandra här”

Han sitter på en uteservering i stadens centrum. Några timmar tidigare stormade polis byggnaden framför honom och grep en man i en omfattande insats. I fyravåningshuset ska den misstänkte terroristen Moussa Oukabir, som tros vara 17 eller 18, ha bott. Moussas bror Driss ansikte spreds under torsdagen över hela världen efter att en skåpbil som hyrts i hans namn kört in i en folkmassa på gatan La Rambla i Barcelona och dödat 13 personer och han kunde senare gripas. Moussa misstänktes för att ha hyrt skåpbilen med broderns pass – och bekräftades senare som en av de fem misstänkte terrorister som skjutits ihjäl under en attack i strandstaden Cambrils sent under natten till fredagen.

– De flesta här känner till dem. Alla känner varandra här i staden. De var normala för oss, säger Roger.

– Och så hände detta och man såg dem plötsligt på tv. Vi förväntade inte oss någonting sådant av dem.

”Går förbi här varje dag”

Jordi Losmozos, 36, sitter på bordet bredvid med en grupp kompisar och diskuterar händelserna som skakat den lilla byn.

– Vi är väldigt ledsna. Väldigt ledsna för att någon från vår stad kunde begå ett sådant brott. Vi kan inte förstå hur folk man ser varje dag kan utföra en sådan handling, säger han.

– Vi kunde se dessa killar på stan, se dem sitta i olika barer och så. Jag kände inte dem, men de såg ut som att de levde samma liv som oss andra.

Under fredagseftermiddagen gick spansk polis ut med en efterlysning på fyra unga män som de jagade efter terrorattackerna; Moussa, Said Alla, 18, Mohamed Hychami, 24, och Younes Abouyaaqob, 22. Alla fyra var marockanska medborgare som misstänktes vara del i en terrorcell från området norr om Barcelona. Hychami, Abouyaaqoub och Oukabir bodde i Ripoll och Aallaa kom från närliggande Ribes de Freser.

Senare bekräftade spansk polis att tre av dem skjutits ihjäl under attacken i Cambrils där en kvinna dog – medan styrkor i Spanien och Frankrike jagar efter Abouyaaqoub som vid 02-tiden på lördagsmorgonen fortfarande var på fri fot.

Ana Garcia, 65, och Wenceslao Formen, 68, har drivit en restaurang mittemot Moussas hem i 45 år och känner väl igen bilderna på de fyra unga männen som spridits i media.

– De går förbi här varje dag. Bröderna och vännerna. De lever ett normalt liv, som en av oss, och vi skulle aldrig kunnat ha trott att de skulle bli terrorister. Vi förstår inte hur det kunnat hända, säger Wenceslao.

Skrek ”mördare, mördare”

Ana känner framförallt till Moussa, som hon säger kommer från en stor familj som bor i staden.

– Vi såg aldrig något tecken på detta. De levde ett helt normalt liv och innan sommarloven brukade han komma till oss och försöka sälja lotter från skolan, säger Ana.

– Det här var en chock för oss och för hela Ripoll.

Ana och Wenceslao såg polisinsatsen vid 19-tiden på fredagskvällen där en man som spanska journalister på plats trodde var ägaren till den svarta Audi A3 som användes i dådet i Cambrils, greps.

– Ett 15-tal personer skrek ”mördare, mördare” när han fördes ut, säger Ana.

– Vi såg nog som mest 25 polisbilar här under dagen.

Italienaren Andrea Festa, 30, hade kommit till Ripoll från Barcelona med sin flickvän för lite semester med trekking, hästridning och fiske. Istället blev han ögonvittne till två omfattande polisinsatser, på morgonen och kvällen.

– Jag har aldrig sett något liknande. Poliser med huvor, hundar och automatvapen som gick in i huset här som om jag befann mig mitt i ett datorspel. Ingen kunde väl ha förutsett detta, säger han.

På torget kring byggnaden där gripanden gjordes samlades Ripollborna för att få en glimt av dramat. Men säkerheten kring pådraget var hög.

– Det gick inte att filma eller fotografera någonting. De som gjorde det fick sina mobiltelefoner beslagtagna, säger Andrea.

– I morgon åker vi tillbaka till Italien, vilket är tur för jag är rädd här. Man sover inte så bra och alla poliser här skrämmer upp en.