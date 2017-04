Så agerar du på sociala medier efter attacken

Många Stockholmsbor har svårt att ta sig hem efter händelserna, eftersom all tunnelbane- och pendeltågstrafik, samt all busstrafik i innerstan, är stoppad tills vidare. Stockholmare hjälper varandra genom att erbjuda trygga rum via hashtaggen #openstockholm .

Om du kan erbjuda en trygg plats till andra, eller behöver någonstans att ta vägen, är det ett bra alternativ. För ytterligare uppdatering om trafikläget, håll koll på SL:s hemsida .