Filmade moln – då stormade insatsstyrkan hotellrummet

Arboristen Per Gustafsson, från Linköping, och hans kollega var i Stockholm för att beskära träd.

Natten till onsdag tog vistelsen en mycket oväntad vändning, då fem till sex beväpnade män slog sönder fönstret och med stor dramatik tog sig in i deras hotellrum.

Samtidigt detonerades en distraktionsgranat i rummet.

Pers hotellrum stormades av insatsstyrkan. Foto: PRIVAT

– Vi trodde vi skulle dö, säger Per till Aftonbladet.

– Vi låg ju och sov. Man blir helt paralyserad och tappar fattningen totalt.

Utanför rummet väntade flera poliser. Det visade sig vara just polisens insatsstyrka som låg bakom insatsen, och de ville se en film som Per hade filmat med sin mobilkamera tidigare under dagen.

Gillar att filma moln

Per, som har ett stort naturintresse och gillar att filma moln, hade tidigare under dagen satt upp en kamera mot himlen. Han hade filmat i totalt 2,5 timme, vilket han senare kunde göra till timelapse-film, en 25 sekunder lång, snabbspolad version av filmen, där man ser molnen röra sig och ta form.

Efter att polisen sett filmen gav de sig därifrån, utan att be om ursäkt eller ge en förklaring, enligt Per.

Hade omedvetet filmat militärmast

Per förstod först senare, efter att hans chef begärt en förklaring av polisen, att han samtidigt hade filmat en radiomast på taket. Masten tillhör militären, enligt uppgifter som Per fått från polisen.

– Men man ser masten från gatan, så den är inte direkt gömd, säger Per.

Polisen bekräftar dock inte uppgifterna till Aftonbladet, med hänvisning till sekretess.

”Har orsakat psykisk stress”

Upplevelsen har varit mycket traumatiserande för Per och hans kollega:

– Jag är jävligt upprörd, och väldigt besviken på polisen. Dom har inte bett om ursäkt, utan säger bara att ‘det är tråkigt att det blev såhär.

Kjell Lindgren, talesperson på polisen i Stockholm , bekräftar att insatsen har ägt rum, och att det är den regionala insatsstyrkan som ligger bakom den. Han säger vidare att han är förhindrad att säga mer på grund av sekretess.

– Polisen betalar för skadorna på hotellrummet, men ingen betalar för den här känslan, och den här psykiska stressen som det har orsakat mig och min kollega, säger Per till Aftonbladet.

Har anmält till Justitieombudsmannen

Nu har Per anmält händelsen till Justitieombudsmannen. Han menar att insatsen inte följde proportionalitetsprincipen, och kritiserar även polisen för att inte ha bett om ursäkt. Han skriver också att de fruktade för sina liv, då de först inte förstod att de beväpnade männen var från polisen.