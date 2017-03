Ber 46 Obama-åklagare avgå

De 46 federala överåklagarna tillsattes alla under Obamas tid i Vita huset – nu har president Trumps stab bett dem att skicka in sina avskedsansökningar.

Beskedet var en överraskning för Preet Bharara, som Trump tidigare bett stanna på sin post.

Enligt CNN och New York Times vägrar den framstående New York-åklagaren att avgå – och kommer i stället tvinga Trump att offentligt sparka honom.





Nytillträdda amerikanska presidenter brukar rensa frejdigt bland politisk tillsatt myndighetspersonal. Men beslutet att be så många av den tidigare presidentens kvarvarande federala överåklagare avgå på en och samma gång är ovanligt. Inte minst eftersom många tvingas sluta med omedelbar verkan.

Justitieminister Jeff Sessions är den som formellt står bakom beslutet.

Den framstående New York-åklagaren Preet Bharara finns bland de 46 juristerna som har ombetts att skicka in sina avskedsansökningar. Detta trots att han under ett möte med Donald Trump efter valet i november blev ombedd att stanna, rapporterar nyhetsbyråerna AFP och Reuters.

Men Preet Bharara kommer inte att ge sig utan strid. Trots justitiedepartementets order skickade han aldrig in sin avskedsansökan på fredagen, uppger källor till New York Times.

Enligt källor till CNN vill Preet Bharara i stället tvinga Trump att offentligt avskeda honom.

”Utreda, åtala och stoppa”

Att så många som 46 jurister plötsligt ombeds säga upp sig innebär att en del av de fall som den federala åklagarmyndigheten driver riskerar att bli lidande.

– Tills det att nya åklagare är godkända, kommer de hängivna karriärsåklagarna inom åklagarmyndigheten fortsätta det viktiga arbetet med att utreda, åtala och stoppa de allra våldsammaste gärningsmännen, säger Sarah Isgur Flores, talesperson för justitiedepartementet, enligt AFP.

I farozonen

Chuck Schumer, ledare för Demokraterna i senaten, förklarar i ett uttalande på Facebook att det abrupta beskedet strider mot hur det brukar gå till. Han tror att viktiga utredningar nu är i farozonen.

– Genom att be alla kvarvarande åklagare om en omedelbar avskedsansökan – innan deras ersättare har godkänts eller ens nominerats – avbryter presidenten pågående fall och utredningar och hindrar att rättvisa skipas, säger han.

