Nate ökar i styrka – närmar sig USA:s fastland

Den tropiska stormen Nate har kostat minst 28 människoliv i Centralamerika.

Under lördagen nådde den orkanstyrka och befinner sig utanför Kubas västra kust.

I New Orleans har borgmästaren utfärdat utegångsförbud och beordrat evakuering av flera områden.

Foto: TT New Orleans borgmästare Mitch Landrieu.

Nate nådde under lördagen vindstyrkor på uppemot 36 meter per sekund, enligt det amerikanska orkancentret NHC, och klassas nu som en kategori 1-orkan. Orkanens öga befinner sig på lördagen nordväst om Kuba och väntas nå USA :s fastland under lördagskvällen eller söndagsmorgonen, då förväntas orkanen ha ökat i styrka till en kategori 2-orkan.

Inför ovädrets ankomst har New Orleans borgmästare Mitch Landrieu beordrat människor att lämna vissa kustnära områden. Landrieu har även utfärdat utegångsförbud i miljonstaden mellan lördag kväll och söndag morgon, säger han på en presskonferens.

I delstaterna Louisiana, Mississippi och Florida har myndigheterna utlyst beredskapstillstånd och ute i Mexikanska golfen evakueras flera oljeplattformar.

Översvämningar och jordskred

USA:s nationella orkancenter varnar för att Nate kan höja havsnivån med över två meter från Morgan City i Louisiana bort till gränsen mellan Alabama och Florida.

Nate har hittills orsakat minst 28 dödsfall i Centralamerika, framför allt till följd av översvämningar och jordskred, rapporterar Reuters och AFP. I Costa Rica uppges 10 personer ha omkommit och ytterligare 15 saknas. Nicaraguas vicepresident Rosario Murillo uppger att 11 personer dött i hennes land medan 3 personer omkommit i Honduras.

Även om Nate nu nått orkanstyrka beräknas den inte bli lika kraftfull som orkanerna Harvey och Irma, som i slutet av augusti och september orsakade stor skada i framför allt Texas, Louisiana och Florida. Harvey och Irma klassades som kategori 4- respektive 5-orkaner på den femgradiga skalan, medan Nate hittills ”bara” är en kategori 1-orkan.