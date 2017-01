Corrie, 23, gick in i återvändsgränd och försvann

Här är sista bilden på elitsoldaten Corrie McKeague, 23.

Efter att han försvann in i återvändsgränden är han spårlöst försvunnen.

– Människor går inte bara upp i rök, säger 23-åringens farfar Oliver.

















23-åriga Corrie McKeague hade varit på en utekväll med vänner i Bury St Edmunds i engelska Suffolk den 23 september 2016. Strax efter midnatt blev 23-åringen ombedd att gå från den pub sällskapet var på eftersom han var överförfriskad, rapporterar BBC .

Något han enligt pubens anställda inte hade några invändningar mot.

Försvann i återvändsgränd

Corrie McKeague ska då ha gått för att köpa mat och ska enligt vittnen varit på ett utmärkt humör. Bland annat ska han ha spelat ”sten, sax eller påse” med en främling i väntan på sin nattamat.

23-åringen syns sedan på övervakningskameror när han går runt i staden. Klockan 04.20 på morgonen den 24 september fångas han av en kamera när han går in i en återvändsgränd kallad ”Hästskon”.

Sedan dess är han försvunnen.

Trots att det är bevisat att det inte går att lämna ”Hästskon” utan att fångas av övervakningskamerorna, enligt BBC.

Tak, källare och hela området har finkammats av polisens tekniker men de har inte kunnat hitta några ledtrådar till vad som kan ha hänt med Corrie. Polisen har till och med kontrollerat en sopbil som tömt tunnor som stått i gränden men utan resultat.

Inga svar

Tunnan som tippades i sopbilen vägde knappt åtta kilo.

Nästan fyra månader senare har polisen fortfarande inga svar kring Corrie McKeagues försvinnande .

De har gått ut med övervakningsbilder på Corrie och även på personer som befunnit sig i området men inga av deras utredningsåtgärder har lett dem närmare.

Corrie McKeague är utbildad fallskärmssoldat vid det brittiska flygvapnet, RAF, och stationerad vid en bas i närheten av Bury St Edmunds. Och nu tar 23-åringens familj hjälp av militär expertis för att försöka lösa mysteriet.

Genom en insamling på nätet har de fått ihop över 500 000 kronor som de nu använder till att leja privata utredare som hjälpt brittiska militärens underrättelsetjänst med efterforskningar i krigszoner som forna Jugoslavien, Irak och Afghanistan, uppger Sky News .

– Vad vi hoppas är att de ska göra för att är att gå igenom all den information som redan samlats in och organisera all data så att vi kan se informationen som en karta i olika lager som plats, tid, människor och händelser, säger Tony Wringe, Corries morbror, till Sky News.

– Då kan förstå om det finns några mönster eller några luckor.

Polisen: Utredningen fortsätter

Corrie McKeagues familj säger att de inte tror att han försvunnit frivilligt och de tror att han har utsatts för brott.

– Corries bas RAF Honington ligger nära två andra militärbaser, RAF Marham i norr och Aldershot camp i söder och vid båda har det nyligen rapporterats kidnappningsförsök mot militär personal, säger 23-åringens farfar Oliver till The Scottish Sun .

– Vi vet att han inte har bara försvunnit självmant, han älskade sina kollegor, sitt liv och sin karriär.

Polisen säger att de inte har någon information som tyder på att Corrie McKeague utsatts för brott men att de arbetar med ärendet på bred front.

– Att hitta Corrie är fortsatt prioriterat av Suffolkpolisen. Vi fortsätter att utreda hans försvinnande och vårt fokus är fortsatt att hitta honom och reda ut vad som hänt, säger polisens utredare Katie Elliot.

Corries familj har också utlyst en belöning på över 550 000 kronor för tips som leder till att 23-åringen hittas.