Missnöjda britter vill bli svenskar efter brexit

Efter Storbritanniens beslut om brexit i juni har antalet britter som ansökt om svenskt medborgarskap fördubblats enligt The Independent .

Totalt har 1 122 ansökningar kommit in mellan juni och november i år, jämfört med 443 halvåret tidigare.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer antalet britter som söker medborgarskap att ha tredubblats vid årskiftet jämfört med 2015.

Storbritanniens beslut om att lämna EU i juni i år har inte bara mötts av glada tillrop. Många missnöjda britter verkar nu vilja lämna ön till förmån för den europeiska gemenskapen, och då helst som medborgare i Sverige .

I dag bor cirka 18 000 britter i Sverige, medan runt 25 000 svenskar bor i Storbritannien.

Men efter Brexit-omröstningen har antalet britter som ansökt om svenskt medborgarskap mer än fördubblats enligt The Independent.

Totalt har 1 122 ansökningar kommit in till Migrationsverket mellan juni och november i år, jämfört med 443 de sex månaderna innan uppger tidningen.

I självaste Brexit-månaden – juni – kom flest ansökningar in – totalt 311 stycken, vilket är sju gånger fler än under 2015.

Under juli skickades 233 ansökningar in medan det var 167 i augusti.

Enligt Migrationsverket kommer den uppskattade slutsumman på antalet ansökningar att vara tre gånger så många i slutet av året jämfört med 2015.

Hittills i år har totalt 1 581 britter ansökt om svenskt medborgarskap, jämfört med 528 i fjol.