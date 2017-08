God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Stormen Harvey hotar totalförstöra samhälle

Piney point, Houston.

David Owings har tappat räkningen.

Men han tror att det är över tusen personer som kan tacka honom och Houstonpolisens dykteam för att de evakuerats från sina översvämmade hus efter orkanen Harvey.

– Jag har jobbat med det här i 30 år, men aldrig sett någon mer förödande naturkatastrof, säger han.

Här fastnar Bildt i svängdörren – med alla reportrar

Carl Bildt gav beskedet under onsdagskvällen: Han kommer inte att efterträda Anna Kinberg Batra som M-ledare.

I stället föreslår han ett ”framtidsnamn” som kan sitta två eller tre mandatperioder.

Efter beskedet, som han gav i Expressen, fastnade Bildt tillsammans med alla journalister i svängdörrarna – och tog över showen själv.

– Skulle vi kunna få mat? frågade han.

Foto: TT NYHETSBYRÅN Arkivbild.

Mc-förare allvarligt skadad i olycka

En motorcyklist vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha kört in i en bil som skulle svänga vänster.

Olyckan inträffade vid 20.40 på onsdagskvällen, utanför Alfta i Hälsingland.

Rosengård vann derbyt inför storpublik

Rosengård kommer allt närmare Linköping.

Efter segern i Malmöderbyt mot LB07 – som lockade hela 7825 åskådare – är laget nu bara två poäng bakom serieledaren.

– En dröm, kanske något att berätta för barnen, säger derbyhjälten Ella Masar.

Foto: TT / NTB Scanpix

Tronspelet: ”Nattkungens triumf”

Monumental triumf – för Nattkungen.

Succépodden Tronspelet rätar ut alla frågetecken efter sjunde och sista avsnittet i säsong sju av Game of thrones, ”The dragon and the wolf”.

Anna Book bekymrad – över sina bröst

Hon rasar i vikt i ”Biggest loser VIP”.

Men att även bysten blivit mindre är inte helt välkommet för Anna Book.

– Det är många kupor som har försvunnit, säger hon.

