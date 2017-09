Carl Philips svar – om BB-krisen

Under sommaren har fler och fler rapporter kommit om överbeläggningar inom svensk förlossningsvård. När kungahusets medlemmar ska föda får de dock ett rum reserverat flera dagar i förväg.

– Det är inget jag kommer gå in på, sa prins Carl Philip på torsdagen efter en fråga från Aftonbladet.











Sommarens rapporter har varit illavarslande. Kvinnor som fått åka till andra län eller till och med andra länder för att föda sina barn på grund av överbeläggning på svenska BB:n.

Stockholms län har varit särskilt utsatt och bara i juli fick 34 gravida kvinnor hemmahörandes i Stockholm föda i ett annat län, enligt DN .

På torsdagens presskonferens på Danderyds sjukhus efter beskedet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia fått sitt andra barn frågade Aftonbladet hur prinsen märkt av förlossningskrisen.

Vägrade svara

Hovets presschef Margareta Thorgren bröt in och hänvisade frågan till Sophia Bismar Wendel, överläkare på kvinnokliniken.

– Man kan säga att den lite besvärliga situationen under sommaren till stor del beror på semesterperioden och den är över sedan två veckor. Bemanningen har varit väldigt bra sedan dess. Vi har haft en lugn tid på förlossningen de senaste dagarna med gott om plats för alla födande, sa hon.

Efter det svaret fick prins Carl Philip chans att ge sin syn på hur han ser på rapporterna om överbeläggning.

– Det är inget jag kommer gå in på här, självklart. Men jag har tagit in det som ni skrivit och som det pratats om. Men det är inget jag kommer gå in på här.

Får eget rum – och läkarteam

Precis som vid tidigare kungliga födslar fanns ett flera dagar i förväg reserverat rum dedikerat till Sofia. Dessutom brukar kungligheterna få ett eget läkarteam – något som kritiserats av bland andra Republikanska föreningen.

”Den läkare som stannar kvar och bevakar den kungliga födseln – bara för att den är kunglig – bryter inte bara mot hälso- och sjukvårdslagen, utan mot grundläggande läkaretik”, skrev föreningen i ett uttalande på torsdagen.

Författaren Katarina Wennstam skrev också ett kritiskt inlägg på Instagram på torsdagen, med en hänvisning till förlossningskrisen.

”’Det var ju fullt’, säger prinsen lite förvånat till den samlade presskåren, ’och det tar ett tag till Västerås. Men Sofia var såååå duktig när hon födde prinsen i bilen.’ Skoja bara!”, skrev hon.