Nya teorin: Därför sjönk Titanic

Isberget var inte orsaken hävdar ny dokumentär

Isberget var kanske helt oskyldigt till Titanics undergång.

En brand ombord kan ha varit den verkliga orsaken.

Det hävdar en dokumentär som har premiär i dag.

Titanic sjönk på jungfruresan 1912. Foto: AP

Natten mellan den 14 och 15 april 1912 gick Titanic till botten utanför Newfoundland.

Med sig tog hon minst 1500 människor.

Historien om isberget som rev upp ett hål i skrovet som inte ens världens första osänkbara fartyg kunde klara, har varit fast cementerad.

Till nu.

I dag visar brittiska Channel 4 dokumentären ”Titanic: The New Evidence”. I den lanserar den irländska journalisten och författaren Senan Molony en helt ny teori om undergången – efter 30 år av efterforskningar, skriver The Times .

Enligt Molony var det inte is utan eld som orsakade katastrofen.

Brann i fem dagar

Ändå sedan Titanic lämnade varvet i Belfast för sin jungfrufärd hade en brand rasat i maskinrummet.

Branden togs upp i utredningen som inleddes efter förlisningen. Överlevande brandmän intygade då att branden i maskinrummet fortfarande pågick när Titanic lämnade Southampton.

I dokumentären visas svarta fläckar på skrovets styrbordssida som Molony menar är märken där hettan från branden försvagat stålskrovet så pass att isberget lyckades riva hål i skrovet.

Enligt en av de överlevande brandmännen, J Dilley, härjade branden i fem dagar och var väl känd av kapten Smith och hans officerare.

”Kriminell oaktsamhet”

”Han vittnade om att sjömän hade bekämpat lågorna under de fem dagar som fartyget stävade västerut i högsta fart just på grund av branden”, skrev Syracuse Herald den 20 april.

Senan Molony är övertygad om att White Stars ledning med berått mod lät Titanic avsegla med en dödsfälla ombord hellre än att försena jungfrufärden.

– Den officiella Titanic-utredningen stämplade förlisningen som ett Guds verk. Men det är inte en enkel historia om att kollidera med ett isberg och sjunka. Det är en mix av extraordinära faktorer: eld, is och en rent kriminell oaktsamhet, säger Molony till The Times.