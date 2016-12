IS förlorar viktig hamnstad i Libyen











Regimstyrkor, uppbackade av amerikanskt bombflyg, har drivit ut IS ur den libyska hamnstaden Sirte.

Därmed är det sex månader långa slaget om staden, som varit det viktigaste IS-fästet utanför Syrien och Irak, över.

På måndagen gav de sista IS-krigarna upp och överlämnade sig till regeringstrupperna, skriver The Independent.

IS tog över Sirte i början av 2015, i kölvattnet av det kaos som uppstod i Libyen efter Muammar Khaddafis fall. Efter att rebeller, med stöd av väst, krossat den libyska diktaturen har landet slitits sönder av politisk rivalitet och krig mellan en myriad av olika grupper.

Sirte hade tidigare 80 000 invånare men många har dött i striderna, inte minst för att IS använt dem som mänskliga sköldar. Den 12 maj i år inleddes offensiven för att kasta ut IS, som nu alltså lyckats.

Fakta: Fem år av instabilitet i Libyen

2011: Efter att ha styrt Libyen i 42 år dödas diktatorn Muammar Gaddafi den 20 oktober när han försöker fly från sin hemstad Sirte. Tre dagar senare förklarar Nationella övergångsrådet (NTC) Libyen "totalt befriat" och säger att över 30 000 människor dödades under det Natostödda upproret som inleddes i februari.

2012: Den 11 september dödas USA:s ambassadör Chris Stevens och tre andra anställda på konsulatet i Benghazi. Radikala islamister utnyttjar revolten som täckmantel och mejslar ut områden där de kan öka sitt inflytande. Utländska delegationer och flygbolag drar sig ur landet. Oljeexporten djupdyker.

2014: Den mäktige generalen Khalifa Haftar och hans styrkor inleder en offensiv mot islamistiska grupper i östra Libyen i maj. I augusti tar en allians av islamistledda miliser kontroll över Tripoli. Libyens internationellt erkända parlament flyr till staden Tobruk medan en rivaliserande regering stannar i Tripoli.

2015: Terrorstämplade Islamiska staten (IS) tar på sig en dödlig attack i Tripoli den 27 januari. I februari släpper IS en video som visar hur 21 kopter halshuggs. IS tar sedan på sig många andra attacker för att sedan gå in i kuststaden Sirte i juni. Sedan dess har stora delar av rörelsen drivits ut från staden, men inte helt.

2016: Den FN-stödda enhetsregeringen GNA tar plats i Tripoli i mars. Den var tänkt att ersätta de två rivaliserande myndigheterna men har misslyckats med att få stöd från parlamentet i Tobruk. Ett nytt bakslag inträffar den 14 oktober när den rivaliserande regeringen tar flera viktiga roller i Tripoli.