Pentagon: IS lurade USA att bomba riggad byggnad i Mosul

WASHINGTON: Terrororganisationen IS lockade den USA-ledda koalitionen att bomba en byggnad i Mosul i mitten på mars.

Före attacken hade IS placerat en stor mängd sprängmedel i byggnaden, vilket ska ha varit orsaken till att den kollapsade.

Minst 100 människor ska ha dött i attacken.

Det uppger Pentagon under torsdagen enligt Fox News.

Det var den 17 i mars i som den USA-ledda koalitionen bombade en byggnad i al-Jadida-kvarteret i staden Mosul i norra Irak. Rapporterna om antalet döda har varierat mellan 150 och 200 civila dödsoffer.

USA har tidigare sagt att man ”förmodligen” haft en roll i tragedin men att en utredning inletts för att klarlägga händelseförloppet och ansvarsfrågan.

Bland annat då man misstänkte att terrororganisationen IS kan ha riggat en fälla och därmed spelat en stor roll i att antalet dödsoffer blev så högt.

– Jag tror att det var en fälla av IS för att stoppa flyganfallen och vända opinionen mot oss, har den irakiske generalen Maan al-Saadi tidigare sagt till The New York Times.

På torsdagen bekräftade tjänstemän från Pentagon teorin om att IS ska ha lockat de amerikansk-ledda styrkorna att utföra attacken och att det höga dödsantalet inte berodde på koalitionens bomb, utan på att IS placerat sprängämnen i byggnaden, vilket ledde till en andra explosion.

Placerat 450 kilo sprängmedel

Enligt utredningen ska IS ha riggat huset med runt 450 kilo sprängmedel, placerat civila i botten på byggnaden och sedan anställt två prickskyttar som placerades på taket för att få koalitionen att utföra attacken.

Enligt Pentagon avfyrade det amerikanska stridsflygplanet bara en precisionsstyrd bomb – en GBU-38– mot byggnaden, vilket omöjligt kan ha ”pulvrisera betongväggarna” på det sätt som explosionen ledde till.

”Efter att ha analyserat explosionen upptäcktes rester som är gemensamma för sprängämnen som används av IS, men som inte är förenliga med det explosiva innehållet i en GBU-38”, meddelade USA:s centralkommando i ett uttalande.

Någon vidare förklaring till hur IS oupptäckta kan ha smuggla in omkring ett halvt ton sprängämnen i byggnaden framgår inte men enligt den amerikanska flygvapenbrigadgeneralen Matt Isler var det dåligt väder i området och strider på andra håll, vilket kan ha gett IS ”fler möjligheter” att oupptäckta smuggla in både sprängmedel och civila i byggnaden.

Pentagon: Minst 105 civila dog

Samtidigt bekräftade Pentagon att minst 105 civila dog i attacken, vilket motsätter de tidigare uppgifterna om att omkring 200 civila ska ha dött.

Isler säger även att man var mycket säker på den slutliga dödssiffran, men att man inte räknat de 36 civila som ska ha flyttat från byggnaden.

”Den sekundära explosionen gjorde att byggnaden kollapsade, vilket dödade två IS-prickskyttar, 101 civila som befann sig på bottenvåningen och även fyra andra civila som befann sig i grannbyggnaden, säger Isler.

Enligt honom hade varken koalitionen eller de som godkände attacken någon kännedom om att det fanns civila eller sprängämnen i byggnaden.

Attacken uppges var den enskilt dödligaste bland civila, orsakad av den USA-ledda koalitionen sedan operationen att trycka tillbaka IS från Irak och Syrien inleddes för snart tre år sedan.

”En medveten ny strategi”

Många menar även att det ökade antalet döda civila inte är slumpmässigt utan ett medvetet skifte i strategi – där USA accepterar fler civila offer.

USA-koalitionen har dock tidigare meddelat att man ”vidtar alla möjliga åtgärder för att skydda civila från skador” och att det bästa sättet för detta är att besegra IS, meddelade generalen Joe Martin, enligt AFP.

Tjänstemännen var även tydliga med att USA vidtar alla åtgärder för att undvika att träffa civila, bland annat genom att avbryta missilattacker i sista stund om man konstaterar att en civil oväntat vandrar in i målzonen.

Dock betonade Pentagon att man inte kommer att ändra sina regler, med hänvisning till att deras precisionsmåls förmåga är den bästa i världen.

