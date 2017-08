Experthjälp kopplas in för att hjälpa polisen söka efter Wall

Danska försvarsmakten har lånat ut ett flygplan till polisen – som ska användas för att söka över vattnet.

Dessutom har de dykare och experthjälp som är tillgängligt för polisen.

– Vi ger också teknisk hjälp och expertkunskap till polisen, vi har bland annat mycket expertis om ubåtar som vi hjälper polisen med, säger Ole Theill Sørensen vid det danska försvaret.









1 av 3 | Foto: ANDREAS BARDELL Danska dykare i samband med söndagens sökande.

Natten till fredag anmäldes Peter Madsens ubåt försvunnen.

Dagen efter lyckades en privat båt rädda Madsen från ubåten när han vinkade på hjälp - strax därefter sjönk ubåten.

Men journalisten Kim Wall , 30, som var med på båten när den gav sig ut från hamn på torsdagskvällen, var försvunnen.

Peter Madsen sitter nu häktad misstänkt för vållande till annans död, enligt polisen kan han hållas i upp till 24 dagar.

Men Kim Wall är fortfarande försvunnen.

Under söndagen riktade polisen in sitt sökarbete vid Køgebukten i Öresund, där ubåten Nautilus sjönk under fredagen.

”Många tankar”

Men om man ska söka där idag eller inte har polisen inte bestämt sig för än.

– Vi har många tankar om hur vi ska söka men vi vet inte än, säger Jens Møller, vice polisinspektör vid polisen i Köpenhamn.

Polisen har tagit hjälp av den danska försvarsmakten i arbetet på att leta efter försvunna Kim Wall. De har fått låna ett flygplan, ett defender airplan, ett plan som är lite större än ett privat passagerarflygplan, enligt Ole Theill Sørensen vid det danska försvaret. Han bekräftar att man kommer att söka över vattnet för att försöka hitta svenskan.

– Vi har lämnat över det till polisen och de får bestämma sökområdet, säger Sørensen.

Polisen fick tillgång till planet redan under söndagen och har det till sitt förfogande i alla fall under måndagen och tisdagen. Dessutom har försvarsmakten lånat ut dykare till polisen.

– Vi har hjälpt till med dykare och de är fortfarande tillgängliga, de är redo om polisen skulle behöva, säger Ole Theill Sørensen.

Man bistår också polisen med experthjälp - om bland annat ubåtar.

– Vi ger också teknisk hjälp och expertkunskap till polisen, vi har bland annat mycket expertis om ubåtar som vi hjälper polisen med, säger Sørensen och tillägger:

– Vi gör allt vi kan för att hjälpa polisen.

Många spår att följa upp

Under söndagen sa Jens Møller att man skulle söka med flygplan under måndagen men att man inte visste om man skulle dyka.

- Nu under morgonen ska vi bestämma hur vi ska fortsätta sökarbetet, säger Møller.

Henrik Brix, vaktchef vid Köpenhamnspolisen säger till Expressen att polisen inte utesluter att Kim Wall kan ha förts till exempel till Tyskland.

– Jag vill inte uttala mig om ett sådant antagande, säger Sören Svensen, vakthavande befäl på Köpenhamnspolisen.

Han säger att mycket arbete kvarstår – och att polisen i nuläget har många spår att följa:

– Vi har mycket information att följa upp på, säger Sören Svensen.























































































