Höjd dagersättning för sjuka

Foto: MARCUS ERICSSON

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från och med nästa sommar. Dagersättningen höjs med 50 kronor om dagen, rapporterar SVT .

– Det handlar om att ett solidariskt gemensamt försäkringssystem ska fungera, säger Ulla Andersson (V) ekonomisk-politisk talesperson till SVT.

Cirka 275 000 personer kommer att få en höjd sjukersättning i och med förslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Inkomsttaket föreslås höjas från 28 400 kronor per månad till 30 300. Den högsta sjukpenningsersättningen blir 775 kronor per dag, en höjning med 50 kronor per dag mot dagens 725 kronor.

Förslaget ger staten ökade utgifter på en miljard kronor per år.