USA har använt utarmat uran i attacker mot IS

Ombord hangarfartyget Dwight D. Eisenhower i östra Medelhavet. Härifrån dirigeras flyganfallen i operation "Inherent resolve". Foto: Jerker Ivarsson / AFTONBLADET / 2826

Amerikanska flygvapnet har använt utarmat uran som ammunition mot IS oljelastbilar i Syrien, uppger tidskriften Foreign Policy.

Vapnet tros innehålla giftiga kemikalier som kan orsaka cancer och fosterskador.

Efter att det användes under Irakinvasionen 2003 har amerikansk militär sagt att man ska undvika vapnet.

Vid två tillfällen i november 2015 använde USA:s flygvapen utarmat uran som vapen för att förstöra omkring 350 oljelastbilar som ska ha tillhört terrorgruppen Islamiska staten. Attackerna skedde i Syriens östra ökenlandskap, kring städerna Deir ez-Zor och al-Hassakeh, uppger major Josh Jacques, talesperson för amerikanska CENTCOM till journalisten Samuel Oakford, som publicerat avslöjandet i Foreign Policy i samarbete med journalistledda gruppen Airwars.

Det är första gången sedan Irakinvasionen 2003 som amerikansk militär bekräftar att man använt utarmat uran som vapen, även om uppgifter förekommit tidigare om att vapnet används igen.

Sköts mot civila

När vapnet användes i Irak 2003 sköts det mot civila områden, vilket kan strida mot USA:s egna juridiska bestämmelser från 1975 om att bara använda utarmat uran mot så kallade hårda mål, som bepansrade fordon. Anledningen till bestämmelserna är att vapnet kan bidra till onödigt lidande i konflikter, eftersom det giftiga materialet i ammunitionen sägs orsaka cancer och fosterskador, även om forskare inte är eniga om uppgifterna.

Över 300 000 rundor av utarmat uran sköts under Irakkriget 2003, majoriteten av dem av amerikanska trupper, uppgav holländska fredsorganisationen Pax i en rapport för två år sedan.

– Dessa vapen har hemska hälsokonsekvenser för civila irakier. Det minsta USA kan göra är att bistå med specifik data över vilka mål man träffat så att irakiska regeringen kan påbörja den komplexa saneringsprocessen, sa demokratiske kongressledamoten Jim McDermott till justitiedepartementet då, enligt The Guardian .

Oklart om civila träffats

Huruvida USA dödat civila med vapnet i de två attackerna mot IS under 2015 är däremot inte klarlagt. Målet ska ha varit att slå ut IS infrastruktur och terrorgruppens möjligheter att sälja olja från landområden som man ockuperat.

Tidigare har både USA och dess allierade i kampen mot IS sagt att man inte kommer att använda ammunitionen i luftoffensiven.

– USA och koalitionens flygvapen har inte och kommer inte att använda utarmat uran i Irak eller Syrien under Operation Inherent Resolve, sa den amerikanske talespersonen John Moore 2015, enligt tidskriften.

Invånare i Raqqa oroade

Men uppgifter om att civila i IS egenutropade kalifathuvudstad Raqqa oroade sig för att amerikanska flygvapnet skulle använda sig av utarmat uran har under en tid florerat på sajten “Raqqa is being slaughtered silently” , där en grupp aktivister och reportrar bevakar IS våldsdåd.

Utarmat uran är i dagsläget inte reglerat som förbjudet vapen enligt internationella konventioner, i motsats till exempelvis klusterbomber, landminor eller kemiska vapen, men användandet av vapnet är kritiserat . Internationella atomenergiorganet IAEA har konstaterat att användandet av vapnet nära civilbefolkning har starka psykologiska effekter.

Civila som drabbas

Dessutom finns misstankar om att de som körde IS-lastbilarna vid attackerna var civila, och uppgifter som Oakford samlat in till sitt avslöjande i Foreign Policy gör gällande att lastbilarna heller inte var bepansrade.

– Att använda utarmat uran mot oljelastbilar verkar svårt att försvara militärt med argumentet att det är för att förstöra bepansrade mål. Lastbilarna var uppenbart inte bepansrade och andra högexplosiva vapen hade varit lika lämpliga för uppgiften, säger Doug Weir, ordförande för Internationella koalitionen för att förbjuda uranbaserade vapen till tidskriften.

Risken är också stor att det var civila som drabbades när det radioaktiva avfallet efter explosionerna städades bort, uppger Oakford i artikeln.