Vännen: "Har aldrig sett Trump så arg"





Donald Trump är förbannad.

Eller, det ordet räcker egentligen inte.

USA:s president hemsöks av ett ”ångande, brinnande raseri”. Det rapporterar Washington Post.

– Jag har aldrig tidigare sett honom så arg, säger en av Trumps vänner till tidningen.

Det är inte lätt att vara världens mäktigaste person. Det har president Donald Trump fått erfara under de senaste veckorna.

Inte nog med att de envisa anklagelserna om kopplingarna till Ryssland stjäl uppmärksamhet från hans tal till kongressen – under de senaste dagarna har presidenten också fått rejält med pisk för den ogrundade övervakningsattacken mot företrädaren Barack Obama.

”Var förbannad”

Trump tillbringade helgen på favoritresorten Mar-a-Lago i Florida, som utnämnts till en vintervariant av Vita huset.

Där hade han sällskap av dottern Ivanka Trump och hennes make Jared Kusher. De brukar ha en lugnande inverkan på presidenten, men denna gång räckte inte deras närvaro.

Washington Post har intervjuat 17 högt uppsatta tjänstemän i presidentadministrationen. De uppger att Donald Trumps ilska nådde sällan skådade nivåer på lördagen.

Tidningen skriver att Trumps raseri var både ”ångande” och ”brinnande”.

Vännen Christopher Ruddy, som stötte ihop med presidenten på golfbanan, beskriver hans sinnestämning så här:

– Han var förbannad. Jag har aldrig sett honom så arg.

Fokus på Sessions

Donald Trumps ilska ska framförallt vara riktad mot den egna staben.

Den färskaste källan till upprördhet är hur justitieministern Jeff Sessions ryska kontakter har hanterats. Under valrörelsen träffade Sessions Rysslands USA-ambassadör, men det förnekade han under senatsförhöret. Under förra veckan dominerades de amerikanska av nyheter om mötet under förra veckan. Trump hade räknat med att hans tal till kongressen skulle få de största rubrikerna.

På torsdagen ska presidenten ha varit extra nära bristningsgränsen. Då höll Trump tal på ett hangarfartyg i Newport, Virginia. Klädd i bomberjacka och keps med flottans märke presenterade han en plan för ökade militära satsningar – och förväntade sig ett stort genomslag. Men Sessions Kreml-kopplingar behöll sin plats i strålkastarljuset.

Ser illasinnad konspiration

Som om inte detta vore nog känner sig Donald Trump belägrad i Vita huset, enligt Washinton Post. Han upplever att Obama-vänliga myndighetstjänstemän, illojala underrättelseagenter och medierna samverkar för att sabotera hans presidentskap.

Trumps chefsrådgivare Steve Bannon menar att det i den amerikanska statsapparaten finns ett hemligt nätverk som vill förstöra för honom. Fenomenet har inom den så kallade ”alternativa högern” fått benämningen ”den djupa staten”. Detta ska Bannon flera gånger ha diskuterat med sin chef. Åsikten har även fått fäste hos en del högt uppsatta republikaner.

– Det är inte paranoia alls när det faktiskt händer. Det är läcka efter läcka efter läcka från underrättelsetjänsten och tidigare Obama-tjänstemän, och det är i allra högsta grad på riktigt, säger kongressledamoten Devin Nunes, ordförande för representanthusets underrättelsekommitté, till Washington Post.

På söndagsmorgonen blev Donald Trump lite muntrare. Då fick hans övervakningsanklagelser mot Barack Obama stort utrymme i tidningarna. Framåt kvällen väcktes dock presidentens ilska igen. Detta eftersom ytterst få republikaner ville stötta hans attack mot ex-presidenten.

