Syriska regimen bryter IS-belägring

Syriska regimstyrkor har brutit belägringen av staden Deir Ezzor.

Därmed har IS förlorat ännu en viktig stad.

– Förlusten av Raqqa är på väg. Men det är återtagandet av Deir Ezzor som kommer bli den riktiga vändpunkten, säger Syrienspecialisten Fabrice Balanche.



I takt med bakslagen i Raqqa flyttade IS många av sina krigare till Deir Ezzor, en stad i nordvästra Syrien som terrorgruppen belägrat i tre år.

Men nu har syriska regimtrupper, uppbackade av iranska shiamiliser och ryska styrkor, besegrat IS även där. Belägringen är nu bruten, enligt syrisk statstelevision.

Redan igår syntes människor i Deir Ezzor fira IS kommande nederlag, enligt guvernören. De har de senaste åren varit utsatta för en brutal belägring, som stängde in hundratusentals människor i staden. Regimen har under tiden släppt ner förnödenheter via luften.

Raqqa snart förlorad

I Raqqa - ”kalifatets huvudstad” går IS också mot ett stort nederlag. Där pressas man tillbaka av SDF, en allians mellan i huvudsak kurder och sunniaraber som stöds av USA. På tisdagseftermidagen kom uppgifter om att SDF återtagit den stora moskén i Raqqa.

Nyligen återtog också regeringsstyrkor ett av IS sista fästen i lrak, staden Tal Afar i norr. Tidigare kontrollerade IS en tredjedel av Iraks landyta, i dag har man endast kvar cirka 10 procent, staden Hawija och tre områden i öknen nära den syriska gränsen.

Även i Syrien har man endast kvar små fläckar av sina områden, från att tidigare ha kontrollerat halva landet. Den syriska regimen har nu ca 50 procent av Syrien under kontroll, medan kurdiska grupper har 23 procent, enligt bedömare.

IS har nu samlat sina resterande krigare, mellan 5 000 och 10 000 till antalet, till den oljerika Eufratdalen, en sträcka mellan Deir Ezzor i östra Syrien till Al-Qaim i västra Irak.

– Det är här som IS kommer gå under jorden och fortsätta sitt uppror, säger Ludovico Carlino, analytiker vid IHS Markit Country Risk.

Enligt den amerikanska militären har IS grävt tunnlar och planterat minor i förberedelse för en sista strid. Man tror också att gruppen kommer att trappa upp sina terrorattacker på andra håll i världen i takt med att man förlorar på slagfältet i Syrien och Irak.

En annan oro är vad som kommer hända efter att IS drivits bort, då de arméer som kämpar mot IS riskerar att vända vapnen mot varandra. Kurder, sunniaraber, ryska styrkor, den syriska regimen och en rad olika iranstödda miliser har alla mer eller mindre låtit varandra vara då IS utgjort en gemensam fiende.

Svensk-italienske FN-sändebudet Staffan de Mistura sa i fredags att IS nederlag betyder ”början till slutet” för kriget i Syrien , och att stormakterna måste tvinga sina allierade miliser och arméer till förhandlingsbordet.