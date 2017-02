Hyran höjdes – på grund av Joels funktionsnedsättning

När hyresvärden fick veta att Joel har down syndrom höjdes hyran med 3500 kronor. Foto: Privat/Montage

Joel Axberg, 21, anmälde intresse på en lägenhet. När det framkom att han har Downs syndrom höjdes plötsligt hyran, skriver P4 Västernorrland .

– Man blir arg och ledsen, säger mamman Anna Axberg.

När Joel Axberg och hans mamma Anna Axberg från Härnösand såg den nyrenoverade tvåan på Blocket verkade allt perfekt. Priset på 4500 kronor i månaden kändes rimligt och beskrivningen av lägenheten lät bra.

Anna kontaktade hyresvärden och berättade om sonen som ville hyra. Hon fick ett svar, men inte av det slag hon väntat sig. Det stod nämligen att månadshyran skulle höjas med 3500 kronor – på grund av att Joel har Downs syndrom.

– Värden skrev att det skulle bli mer slitage på lägenheten på grund av redskap och hjälpmedel. Men Joel har inga hjälpmedel, säger Anna.

Slutade svara

Hon svarade på meddelandet och förklarade detta, samt hur ledsen det gjorde henne att värden agerade på detta sätt. Idag, tre veckor senare, har hon ännu inte fått något svar. Annonsen om lägenheten ligger fortfarande ute på Blocket.

– Man blir arg och ledsen. Det som känns värst är att han inte frågade någonting, utan bara utgick från att Joel skulle orsaka slitage på lägenheten, säger Anna.

Skadestånd i förskott

Christian Strömberg, jurist hos Hyresgästföreningen, är mycket kritisk till hyresvärdens agerande.

– Det som har hänt i det här fallet luktar diskriminering, det är väldigt tveksamt om det här är lagligt, säger han.

Christian förklarar att hyror ska utgå från bruksvärdet på lägenheten och inte baseras på vilka behov hyresgästen har. Han understryker att hyran ska vara densamma oavsett vem det är som hyr och att hyresvärden normalt inte kan ta ut skadestånd i förskott för slitage.

– Om man som hyresgäst orsakar skador kan man i vissa fall bli ersättningsskyldig, men det är inget man reglerar i hyressättningen, säger han och fortsätter:

– Det framstår som att man helt enkelt inte vill hyra ut och därför ställer krav som är helt orimliga när man fått reda på vem det är som vill hyra, säger Christian Strömberg.

Får inte missgynna

Clas Lundstedt, pressansvarig hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), berättar att myndigheten nyligen fått kännedom om händelsen via media och ska diskutera den. Han säger att han inte kan uttala sig om ärenden innan DO utrett dem, men att det Joel råkat ut för i teorin skulle kunna klassas som diskriminering.

– Den som tillhandahåller bostäder till allmänheten får inte diskriminera. En person med funktionsnedsättning får inte missgynnas jämfört med någon annan i en jämförbar situation, säger han.

Aftonbladet har sökt hyresvärden för en kommentar.